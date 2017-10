Politiet leder efter ung kvinde efter spædbarns død

Efter at politiet onsdag efterlyste en ung kvinde i forbindelse med fundet af et delvist nedgravet spædbarn i Glostrup, har man modtaget en del henvendelser.

- Vi har fået omkring et dusin henvendelser, som vi nu arbejder videre med, fortæller efterforskningsleder Ole Nielsen fra Københavns Vestegns Politi.

Det døde spædbarn blev fundet nedgravet i et grønt område ved Brinken af håndværkere ved 14-tiden mandag eftermiddag. Det er endnu ikke lykkedes at fastslå barnets køn, eller hvordan det døde.

Onsdag eftermiddag efterlyste politiet en ung kvinde, som for et par uger siden blev bemærket af flere vidner i området.

- Hun virkede trist og indadvendt, og hende vil vi gerne i kontakt med, siger Ole Nielsen.

Nogle af vidnerne har til politiet fortalt, at hun skulle være flyttet sammen med en mand i Brøndby Strand. Politiet mener derfor, at hun kan opholde sig i det område.

Politiet ved ikke, om hun har noget med sagen at gøre, men man vil meget gerne tale med hende.

Kvinden beskrives som cirka 20-25 år gammel og omkring 170 centimeter høj.

Hun er meget kraftig og har langt mørkt og krøllet hår, og hun er formentlig af anden etnisk oprindelse end dansk - muligvis rumæner.

Efterforskningslederen understreger, at politiet fortsat er interesseret i at høre fra alle, som har viden om eller undrer sig over et forsvundet spædbarn.

Og onsdag kom han med en appel til spædbarnets mor:

- Jeg vil fortsat opfordre moren til at henvende sig - uanset hvad der er sket, må hun have det forfærdeligt og have brug for hjælp.

/ritzau/