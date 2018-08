Brand i Blokhus er under kontrol - ét hus er brændt ned

BLOKHUS: Nordjyllands Politi meddeler klokken 13.24, at branden i Blokhus er kommet under kontrol. Flammerne har fortæret ét sommerhus, der er brændt ned, mens flere andre sommerhuse har fået brandskader.

Branden rasede i området Pirupshvarrevej/Tobaksvej, Stumpen og Moreavej. Pirupshvarrevej og Tobaksvej, hvor politiet evakuerede beboerne fra sommerhusene. De kan først vende tilbage til deres huse om nogle timer, når slukningsarbejdet er helt overstået, og der ikke er risiko for, at branden springer op igen.

Det tog brandfolkene to og en halv time at få inddæmmet flammerne, der i starten af branden var ude af kontrol og truede med at brede sig til et endnu større område, fordi ilden sprang rundt i klitterne - hvor al vegetation er meget, meget tør efter måneder uden nedbør af betydning.

Udover indsats fra Nordjyllands Beredskab assisterer Beredskabsstyrelsen med en sprøjte, en slangegruppe og to tankvogne fra kolonnen i Thisted. I alt 14 mand er sendt af sted fra Thisted.

