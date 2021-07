Politiet må beholde Volvo - kørte alt for hurtigt for at hente takeaway

KØBENHAVN:En Volvo V60, der ifølge politiet blev brugt til såkaldt vanvidskørsel på Amager, kommer ikke foreløbigt ud at køre igen.

Københavns Byret afviser tirsdag ønsket fra et leasingselskab, som ville have ophævet beslaglæggelsen.

Politiet får altså lov til at beholde bilen frem til sagens afgørelse.

Bilen ejes af leasingselskabet Nordania Leasing. Føreren var en 57-årig bankmand. Han er gift med en kvinde, der som ansat i et biludlejningsfirma havde fået bilen til rådighed som såkaldt demobil.

Leasingselskabet mener, at en bestemmelse i loven om vanvidskørsel er i strid med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Problemet er konfiskation af et køretøj hos ejeren, selv om føreren var en anden, mener selskabet. Indgrebet udgør en urimelig krænkelse af ejendomsretten, lyder det.

Men byretsdommer Kirsten Schmidt afviser i kendelsen en anmodning om at få sendt loven til vurdering i EU-Domstolen. Det kaldes en præjudiciel afgørelse.

Nej'et begrundes med, at Østre Landsret i en tilsvarende sag har godkendt og opretholdt beslaglæggelsen af en bil ejet af et leasingselskab.

Det var 4. april på Englandsvej, at Volvoen blev målt til 107 kilometer i timen. Føreren har fortalt, at han skulle hente takeaway.

- Det kan godt være, at der står i politirapporten, at jeg var rolig og fattet. Men faktisk var jeg i chok, fortalte manden i et tidligere retsmøde om sit møde med ordensmagten.

Han nægter at have kørt så stærkt, som politiets måling viser.

Færdselsloven blev skærpet i foråret. Siden 31. marts har politiet beslaglagt biler, der har overskredet fartgrænsen med 100 procent eller på anden måde har været indblandet i forseelser, som betegnes som vanvidskørsel.

Meningen er, at de skal konfiskeres i forbindelse med selve straffesagen.

Et stort antal af de beslaglagte biler ejes af en anden end den, der har overtrådt færdselsreglerne.

Ifølge den seneste optælling midt i juni fra Rigspolitiet var 237 køretøjer beslaglagt. Heraf var 94 ejet af en anden end føreren.

Sagen om Volvoen, der har en værdi af 230.000 kroner plus moms, er lagt principielt op af brancheforeningen Finans og Leasing. Nordanias advokat, Andreas Christensen, har sagt, at den retlige proces kan stå på i et par år.

Politikerne blev advaret, da de vedtog loven. Trafikministeriet mener, at der er en "procesrisiko". Det indebærer, at reglerne kan være i strid med såvel EU-retten som Menneskerettighedskonventionen.

I tirsdagens kendelse fejer dommeren også et forslag om udlevering af bilen mod sikkerhedsstillelse af bordet.

- Da formålet med beslaglæggelsen er konfiskation af bilen, kan indgrebets øjemed ikke opnås ved mindre indgribende foranstaltninger, hedder det.

Samme pointe kom anklageren fra Københavns Politi, konsulent Arne Ravn, med i et retsmøde i slutningen af juni:

- Hensigten med loven er jo, at de biler ikke skal ud og køre igen. Hensigten er, at de skal væk fra gaden, sagde han.

/ritzau/