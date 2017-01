HJØRRING: Nordjyllands Politi leder fortsat efter den 23-årige Per Minh Nguyen, der har været savnet siden tirsdag eftermiddag, og nu begynder man at løbe tør for spor at gå efter.

Det oplyser vagtchef Per Vagn Nielsen fra Nordjyllands Politi.

- Vi tjekker selvfølgelig hans bank- og telefonoplysninger igen, men derefter har vi ikke mere at gå efter, medmindre der kommer noget fra borgerne, eller han selv dukker op, siger Per Vagn Nielsen.

Per Minh Nguyen er sidst set på familiens bopæl på Sverigesvej i Hjørring.

Til dagligt arbejder han ved et rengøringsfirma, som torsdag har gennemsøgt de fleste af de steder, Per Minh Nguyen har nøgler til, men uden held.

- De mangler at kigge et sted, som de tager ud til i dag. Men der er ikke noget, der tyder på, at han skulle gemme sig der, siger Per Vagn Nielsen.

Han fortæller videre, at Nordjyllands Politi torsdag havde en hundepatrulje i Hjørring for at gennemsøge området omkring Svanelunden, hvor mandens telefon sidst var logget på. Heller ikke her havde man held til at finde manden.

Per Minh Ngyuen er 165-170 centimeter høj og var tirsdag iført sort dynejakke, hvid T-shirt, mørkegrå jeans og grå sko, oplyser Nordjyllands Politi.

Har man oplysninger i sagen kan man kontakte Nordjyllands Politi på telefon 114.