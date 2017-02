NORDJYLLAND: Som et led i en landsdækkende indsats vil Nordjyllands Politi i næste uge have rettet et særligt skarpt øje mod bilister og cyklister, der bruger mobiltelefonen, mens de kører bil.

Indsatsen sker som opbakning til den aktuelle kampagne, "Kør bil, når du kører bil", som Rådet for Sikker Trafik, Forsikring & Pension har stået bag. Den har igennem de seneste uger sat fokus på uopmærksomhed i trafikken.

I Nordjylland vil betjentene være særligt opmærksomme på både brug af mobiltelefon, manglende sikkerhedssele og generel uopmærksomhed i trafikken.

- Vi kommer også til at lave kontroller, hvor vi vil tage opstilling på forskellige strækninger, siger politikommissær Jan Stagsted.

Uopmærksomhed koster dyrt

De seneste fem år har 354 mennesker mistet livet i trafikken fordi de enten selv eller andre var uopmærksomme: Dertil kan lægges et stort antal af tilskadekomne, som ikke er opgjort, oplyser Rigspolitiet.

Og i løbet af januar i år er der blevet givet mere end 3400 bøder for at tale i mobiltelefon i trafikken. Det ligger højere end det månedlige gennemsnit i 2016 på 2640.

Fortsætter tendensen i år, vil antallet af bøder nå op på niveau med 2015, hvor der blevet givet over 40.000.

- Sørg nu for at få selen på, og hold ind til siden, hvis du skal tale i telefon. Vær opmærksom på trafikken, og lad nu være med at lave alt muligt andet, lyder opfordringen fra Jan Stagsted.

Det koster 1500 kroner at tale i mobiltelefon mens man kører bil, bus, cykel, knallert eller lastbil, og det samme må man punge ud, hvis man glemmer selen.

Fakta Så mange fik bøder for at tale i mobil i trafikken Nordjylland - 3.099 Østjylland - 3.404 Midt- og Vestjylland - 2.551 Sydøstjylland - 4.295 Syd- og Sønderjylland - 1.916 Fyn - 3.087 Sydsjælland og Lolland-Falster - 1.661 Midt- og Vestsjælland - 2.488 Nordsjælland - 1.560 Københavns Vestegn - 2.669 København - 5.008 Bornholm - 166 Total - 31.675 Tallet er faldene i 2015 blev der givet 40.947 bøder og i 214 var det tal 43.661 Kilde: Rigspolitiets Nationale Færdselscenter