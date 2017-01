NORDJYLLAND: Både børn og forældre har godt styr på trafiksikkerheden ved skolevejene.

Det viser resultatet af en større kontrolaktion, som Nordjyllands Politi gennemførte i sidste uge.

Politifolk var rundt ved 22 skoler i Nordjylland for at tjekke lys på cyklen, selebrug, kørekort og lignende. I alt blev der skrevet 63 sager, men set i forhold til de mange kontrolsteder og de mange kontrollerede trafikanter, er det et relativt antal sigtelser. I hvert fald et noget lavere tal end det, politiet havde regnet med på forhånd.

- Det har været lidt af en positiv overraskelse. Vi oplevede faktisk at tage hjem fra kontrolsteder uden at have skrevet en eneste sag, bemærker politikommissær Jan Stagsted, leder af operativ færdsel ved Nordjyllands Politi.

To ting glæder ham

Især glæder han sig over to ting. Dels havde eleverne rigtig godt styr på det med lys på cyklen. Dels var der heller ikke som frygtet så meget kaos ved skolerne, når børnene blev afleveret.

Kontrollen var en opfølgning på en kampagne fra Rådet for Sikker Trafik, der især har fokus på teenagere i trafikken. De unge i alderen 13-16 år kommer oftere til skade end yngre børn.

Også her var billedet positivt ved kontrollerne i sidste uge.

Forældrene på banen

Politikommissær Jan Stagsted mener, at det positive billede hænger sammen med, at forældrene er på banen, når det gælder børnenes sikkerhed, hvilket netop er budskabet fra Rådet for Sikker Trafik. Man skal som forælder blive ved med at interessere sig for sine teenageres ageren i trafikken og stille krav til sikkerheden.

- I hvert fald, når det gælder de helt unge, er der meget opmærksomhed hos forældrene på, at de har lys på cyklen. Og de fleste unge kommer også med cykelhjelm på, konstaterer Jan Stagsted.

Politiet lavede nogle enkelte hastighedsmålinger med laserudstyr ved skoler, men den store kontroldel blev lavet med fotovogne, der typisk holder et stykke længere væk fra skolerne. Resultatet herfra ligger ikke klar endnu.