Politiet skød mod vanvidsbilist

En politimand trak fredag eftermiddag sin pistol og skød mod en mand, der kørte vildt og farligt i sin bil. Ingen blev ramt, og anklagemyndigheden vil nu have den 29-årige bilist varetægtsfængslet.

Hos Østjyllands Politi fortæller vagtchef Martin Christensen, at manden er blevet sigtet for overtrædelse af færdselsloven og for, hvad der populært kaldes for vanvidsbilisme i form af overtrædelse af straffelovens paragraf 252.

Paragraffen handler blandt andet om, at man i grov kådhed udsætter andres liv eller førlighed for fare.

Manden vil blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Randers først på eftermiddagen lørdag.

- Han har endnu ikke sagt, hvordan han forholder sig til sigtelsen, men det vil han formentlig gøre ved grundlovsforhøret, siger Martin Christensen.

Biljagten, som det hele drejer sig om, begyndte klokken 13.36 nord for Glesborg på Djursland. Her ville en politipatrulje standse en mørkegrøn Skoda Octavia med den 29-årige mand bag rattet.

Men den 29-årig fulgte ikke politiets anvisninger, og i stedet for at standse stak han af i høj fart med retning mod Ørum. Undervejs kørte han ifølge politiet op på fortovet og mod ensretningen.

Politiet oplyste fredag i en pressemeddelelse, at der blev skudt mod bilisten, og lørdag oplyser Martin Christensen, at der var tale om "flere skud". Han vil ikke fortælle hvor mange.

- Sagen er blevet indberettet til Den Uafhængige Politiklagemyndighed, fortæller Martin Christensen.

Politiklagemyndigheden har blandt andet til opgave at undersøge sager, hvor personer kommer til skade i forbindelse med politiets arbejde. Martin Christensen fortæller dog, at ingen er kommet til skade ved skyderiet.

Begrebet vanvidsbilisme - eller vanvidskørsel - som vel nok har været brugt i folkemunde længe, blev adopteret af det officielle Danmark i slutningen af 2020.

Her blev et flertal i Folketinget enige om en række initiativer fra regeringen under over overskriften "Vanvidskørsel skal stoppes".

I den forbindelse blev det blandt andet gjort muligt at beslaglægge biler med henblik på senere konfiskation i sager om vanvidskørsel. Og så blev straffene sat op.

For så vidt angår straffen for overtrædelse af straffelovens paragraf 252 blev den hævet med 50 procent, når der er tale om vanvidskørsel.

/ritzau/