Politiet undersøger stenkast fra motorvejsbro på Fyn

Den Fynske Motorvej er lørdag morgen spærret i østlig retning mellem Odense V og Odense SV på grund af politiets arbejde, skriver Vejdirektoratet på Twitter.



Ifølge flere medier har politiet fået anmeldelse om stenkast fra en bro.



Kort efter klokken 03 fik politiet to anmeldelser om stenkast fra en motorvejsbro.



En personbil undviger stenen, og en lastbil kører over den og får mindre materiel skade, skriver Ekstra Bladet.



Politiet kan ikke sige, hvor længe motorvejen er afspærret, og Vejdirektoratet opfordrer bilister til at køre fra motorvejen ved Odense V.



For godt et år siden blev en tysk kvinde dræbt og hendes mand invalideret for livet, da familiens bil blev ramt af en betonklods, som blev kastet ned fra en motorvejsbro på Fyn.



Trods en intens efterforskning er det ikke lykkedes politiet at finde frem til gerningsmændene.



/ritzau/