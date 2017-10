Politiet undersøgte ikke dødsulykke

LÆSØ: Hverken dansk, svensk eller estisk politi undersøgte dødsulykke til søs.

Det viser den 66-årige fisker og 3F’er Teddy Bak Nielsens dødsulykke. Den danske fisker omkom 10. juli 2014, da fragtskibet "Rig" fra Malta kolliderede med Teddy Bak Nielsens fiskekutter "Inger Marie". Dødsulykken skete i farvandet mellem Danmark og Sverige - i Kattegat cirka 11 sømil nordøst for Læsø.

Det skriver Fagbladet 3F.

- Vi har ikke været inde i sagen. Om vi skal det, kan jeg først afgøre, når vi får de svenske rapporter, siger advokaturchef Torben Kaufmann Sørensen hos Nordjyllands Politi til Fagbladet 3F.

Advokaturchefen oplyser, at Nordjyllands Politi - efter Fagbladet 3F’s henvendelse - har bedt svensk politi om at sende alt materiale om ulykken.

- I første omgang bliver vi bare orienteret om, at der er sket en ulykke, og vi bliver bedt om at underrette de pårørende. Og vi får også at vide, at det er de svenske søfartsmyndigheder, der styrer sagen, siger Torben Kaufmann Sørensen og oplyser, at de blev orienteret om ulykken af Søværnets Operative Kommando.

Men heller ikke svensk eller estisk politi er gået ind i sagen.