Politiet vil se indad efter klage fra dræbts familie

FREDERIKSHAVN: En drabssag fra Frederikshavn får et internt efterspil hos politiet. Helt konkret skal der strammes op på nogle procedurer, så advarsler om en chikanerende person bliver registreret korrekt.

Det er konklusionen på et møde mellem politiet og familien til en 70-årig kvinde, der blev stukket ihjel i sin bil i oktober.

- Vi har holdt møde med familien og fik talt tingene igennem, siger politiinspektør ved Nordjyllands Politi Marianne Vestergaard-Lau.

- Jeg kan ikke kommentere på indholdet fra selve mødet, da det var et lukket møde med familien i en tragisk sag. Men det er klart, at vi har kigget hele forløbet igennem. Og der er i hvert fald nogle ting, vi vil arbejde mere med.

Hun peger på, at pårørende tidligere i et lignende forløb skal have en kontaktperson og bedre vejledning.

- Vi skal også sørge for, at de henvendelser, vi får ind om sådanne episoder op til et drab, bliver registreret korrekt, siger Marianne Vestergaard-Lau.

Forud for drabet havde pårørende til den dræbte kvinde forgæves advaret politiet om en 64-årig chikanerende mand.

Familien var i kontakt med politiet mindst fem gange i dagene op til drabet, men følte ikke, at de blev taget seriøst. Ifølge både en datter og svigersøn til kvinden var den 64-årige både voldelig og truende.

Den 24. oktober kulminerede det, da manden selv ringede til politiet og fortalte, at han havde slået kvinden ihjel. Hun blev efterfølgende fundet siddende død i en bil midt i Frederikshavn.

Om anmeldelserne om manden var registreret forkert, kan Marianne Vestergaard-Lau ikke sige noget om.

- Jeg ved ikke, om det var fejlregistreret, men når man ringer til politiet, er der flere indgangsvinkler. Det betyder, at der har været mange involverede, og det gør det svært at sammenstykke et hændelsesforløb, siger hun.

Marianne Vestergaard-Lau peger på, at anmeldelser i stedet for at blive en ny sag fremover skal registreres på personen, det handler om. Det vil sikre, at en betjent hurtigt kan se, om der har været lignende henvendelser.

Der er ifølge politiinspektøren ikke tale om helt nye procedurer, men nogle der skal "highlightes".

