MARIBO: To politifolk er ved Retten i Nykøbing Falster blevet idømt hver 40 dages ubetinget fængsel for vold i forbindelse med anholdelse af en dreng i Maribo.

De ankede begge deres dom, oplyser anklager Nana la Cour, Statsadvokaten i København.

De to betjente var tiltalt for at have slået og sparket en 16-årig dreng, da de anholdt ham ved Silvan på Østre Landevej i Maribo 10. juni sidste år.

Drengen sad ved rattet i sin mors bil, en Hyundai. Et vidne havde set bilen slingre og alarmerede politiet.

Den unge fører blev opdaget af to betjente, og da han ikke standsede, kom det til en biljagt. Den stoppede, da drengen kørte ind i en lygtepæl ved Silvan, hvor drengen blev anholdt.

Det var ikke drengen selv, der gik til politiet, men udenforstående vidner der reagerede, da de mente, at politifolkene gik for vidt under anholdelsen.

Sparkede og slog drengen

Episoden er blevet undersøgt af Den Uafhængige Politiklagemyndighed, der på baggrund af undersøgelsen sendte sagen videre til Statsadvokaten.

Statsadvokaten besluttede i december at rejse tiltale mod de to betjente.

Ifølge Statsadvokaten sparkede og slog politifolkene den 16-årige, mens han lå på jorden, og volden skal være fortsat, da han var lagt i håndjern og sad i patruljevognen.

- I forhold til anklageskriftet er antallet af slag og spark i dommen dog modificeret, siger Nana la Cour.

De to betjente er 40 og 39 år, og de risikerer at miste jobbet på grund af fængselsdommen.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed har tidligere oplyst, at de to betjente nægter sig skyldige, og de besluttede da også på stedet at anke dommen fra Retten i Nykøbing Falster.

/ritzau/