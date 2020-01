Politifolk og anklagere skal tjekkes for doping

KØBENHAVN:Fra den 15. marts må politifolk og anklagere, der bruger politiets træningscentre, finde sig i at blive tjekket for, om de har taget doping.

Det er resultatet af en aftale mellem Rigspolitiet og Anti Doping Danmark, oplyser Rigspolitiet til Ritzau.

Aftalen betyder, at Anti Doping Danmark forpligter sig til at gennemføre besøg og dopingkontroller i politiets træningslokaler.

- Der er ikke lavet aftale om et bestemt antal kontroller, men aftalen indebærer, at Anti Doping Danmark med jævne mellemrum besøger vores træningsfaciliteter, siger Ina Eliasen, der er HR-direktør i Rigspolitiet.

- Det kan for eksempel ske, hvis der er mistanke om eller risiko for, at en bruger af træningsfaciliteterne bruger doping, tilføjer hun.

Ifølge Ina Eliasen har man i Rigspolitiet ikke mistanke om, at brug af doping er et stort problem i politiet.

- Men vi kan ikke tolerere, at brug af doping finder sted, og vi vil gerne gå forrest for at dæmme op for det, forklarer hun.

En positiv test kan have alvorlige konsekvenser for den, der bliver afsløret - både i forhold til idræt og i forhold til ansættelsen i politiet.

Testes man positiv for doping, kan man blive udelukket fra at bruge politiets træningsfaciliteter, fra at deltage i organiseret idræt og fra at træne i fitnesscentre, der samarbejder med Anti Doping Danmark.

I forhold til ens karriere i politiet eller i anklagemyndigheden kan man risikere alt fra en advarsel til en fyreseddel.

- Hvilken sanktion der bliver tale om, vil afhænge af en konkret vurdering af, hvor alvorlig den enkelte sag er, siger Ina Eliasen.

- Men det er ulovligt at bruge doping, så det vil altid være alvorligt, når man er ansat i politiet, tilføjer hun.

