Den 40-årige nægter sig ligesom sin 39-årige kollega skyldig. De er anklaget for at have udøvet vold i forbindelse med en anholdelse af drengen i juni sidste år på Lolland.

Men de har hverken slået eller sparket den unge dreng, lyder det fra begge mænd i retten tirsdag.

- Det er en anholdelse, der tager sekunder, siger den 40-årige mand under sin afhøring.

- Han siger av!

Anklager Nana La Cour spørger, om drengen siger noget, mens han får håndjern på.

- Han siger "av", siger den 40-årige mand.

- Det gør ondt at få sat håndjern på.

Han tilføjer, at det "jo ikke er naturligt" at ligge på asfalt og få armene bag om ryggen og få håndjern på.

Anholdelsen skete 10. juni sidste år, hvor drengen kørte i sin mors bil. Et vidne alarmerede politiet, da personen mente, at den hvide bil kørte usikkert.

Biljagt med 120 km/t

Politiet fandt frem til den hvide bil, men da drengen ikke ville stoppe, satte politiet en jagt ind.

Det var ifølge de to politifolk en vild jagt. Den 40-årige siger, at "folk springer for livet for at komme væk".

Og politifolkene er oppe og køre omkring 120 km/t for at hænge på, lyder det fra den 39-årige mand.

- Det er selvfølgelig eftersættelsen, der starter det hele. Men efter det er det en ganske almindelig politiefterretning.

- Det foregår egentlig stille og roligt, siger han.

Da anklager Nana La Cour spørger den 39-årige tiltalte, om den 16-årige dreng blev slået, lyder svaret:

- Det nægter jeg. Det er ikke sket.

Bil kørte ind i lygtepæl

Jagten stoppede, da drengen kørte ind i en lygtepæl ved en Silvan. Det er herefter, at den påståede vold skal have fundet sted.

De to politifolk sparkede og slog ifølge anklagemyndigheden blandt andet den 16-årige, da han lå på jorden.

Begge mænd nævner under deres afhøring, hvordan de har det med sagen. Den 40-årige mand forklarer, at han føler sig "sindssygt forurettet". Den 39-årige mand siger:

- Jeg er frustreret, jeg er magtesløs. Men jeg kan jo ikke sige andet end det, jeg har oplevet.

De to mænd er sigtet efter straffelovens paragraf 244, som er såkaldt simpel vold. Der er afsat tre retsdage til sagen.

/ritzau/