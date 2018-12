Nye regler for peberspray: Danskere risikerer selv at blive ofre for vold

KØBENHAVN: Det har hidtil været forbudt for almindelige borgere at besidde en peberspray. Men fra nytår bliver det tilladt for personer over 18 at købe en peberspray, som må opbevares i hjemmet. Og det er et problem mener politifolkenes fagforening, Politiforbundet.

Forbundsformand Claus Oxfeldt peger ifølge DR blandt andet på, at en peberspray er et våben, som kræver uddannelse og træning at benytte.

- Det er ikke bare lige at ramme en gerningsmand, som ikke typisk står stille. At ramme ham i øjnene, det kræver noget træning. Det kræver også, at man ved, hvad man skal gøre, når og hvis man har ramt pågældende, siger Claus Oxfeldt.

Politifolk får tre timers uddannelse i brug af peberspray. Men de nye våbenregler stiller ingen krav til uddannelse af private. Det kan ifølge Oxfeldt ende galt.

For hvis en borger vælger at angribe for eksempel en indbrudstyv med en peberspray, så kan tyvens reaktion være uforudsigelig. Og farlig.

- Så kan der være en risiko for, at den reaktion, som ellers ikke ville blive voldsom, bliver voldsom, fordi gerningsmanden føler det som et angreb mod sig selv, siger Claus Oxfeldt.

Politiforbundet har under høringsfasen i forbindelse med lovændringen kritiseret tiltaget. Det samme har flere andre institutioner, for eksempel Det Kriminalpræventive Råd, Offerrådgivningen og Dansk Erhverv.

Justitsministeriet har, i forbindelse med at lovforslaget blev fremsat, oplyst, at formålet er at "øge trygheden for mange borgere". Men spørger man Claus Oxfeldt, kan konsekvensen blive en helt anden.

- Der er en risiko for, at det her bliver en optrapning. En optrapning af vold, og at vi kan stå i nogle situationer med nogle forurettede, der bliver lemlæstede mere, end de ellers ville blive, siger politiformanden.

Ud over risikoen for at komme til skade er der også en risiko for at ende som voldsmand, påpeger Oxfeldt. Reglerne for lovligt nødværge er nemlig komplicerede.

Og anvender man peberspray, uden at der er tale om lovligt nødværge, eller går man for vidt i brugen, så risikerer man at blive straffet for vold.

Forslaget blev tidligere i december vedtaget med stemmer fra regeringspartierne og Dansk Folkeparti. Folketingets øvrige partier stemte imod.

/ritzau/