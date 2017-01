ULSTRUP: Mandag blev en familie på seks fundet døde i et parcelhus i Ulstrup sydvest for Randers, heriblandt fire børn i alderen tre til 16 år.

Og det er noget, der påvirker de betjente, der kommer først til stedet og arbejder med efterforskningen. Det fortæller nyvalgt formand for Østjyllands Politiforening Heino Kegel til Avisen.dk.

Han understreger, at han ikke kan sige noget om den konkrete sag, men udtaler sig mere generelt.

- Det er en meget hård belastning for de kolleger, der er ude i sådan nogle situationer, siger Heino Kegel til Avisen.dk.

Han fortæller, at man ved særlig hårde hændelser altid afholder en såkaldt debriefing, hvor betjente bliver tilbudt den psykologiske hjælp, de har brug for.

I sagen fra Ulstrup er det efter alt at dømme en 45-årig familiefar, der har slået sin kone og fire børn ihjel for derefter at tage sit eget liv. Det meddelte Østjyllands Politi tirsdag i en pressemeddelelse.

Og sager med døde børn er særligt ubehagelige for betjentene, forklarer Heino Kegel.

- Det er altid værre, når der er børn involveret, siger han.

Og betjentene, der arbejder med sådan en sag, benytter sig ikke bare af professionel hjælp, men også kollegerne spiller en stor rolle i at få bearbejdet de ubehagelige oplevelser, fortæller den lokale politiformand.

Betjentene bliver på deres uddannelse introduceret til, hvad man kan forvente at komme ud til, ligesom man får nogle værktøjer til, hvordan man kan bearbejde oplevelserne. Men det er erfaringen, der virkelig batter, når ubehagelige oplevelser skal tackles, mener Heino Kegel.

- Det kommer med tiden. De første par gange, man er ude til sådan nogle ting, er altid de værste, så lærer man, hvordan man skal tackle det. Så bliver man også lidt hærdet, siger han til Avisen.dk.

Det er også nødvendigt i mødet med pårørende og ofre, mener Heino Kegel.

- Man forventer, at når politiet kommer, så optræder de professionelt, og at det er dem, der kan holde hovedet koldt. Det er ikke fordi, man ikke føler med de pårørende og ofrene, det gør man, man lærer bare at se tingene på en anden måde, siger han til Avisen.dk.

Avisen.dk har forsøgt at få en kommentar fra Østjyllands Politi, der ikke ønsker at udtale sig i sagen.