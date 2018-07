Politihund fangede spritbilist

AABYBRO: En politihund gjorde natten til mandag en god fangst, da den satte tænderne i en 57-årig nordjysk mand, der forsøgte at stikke af fra en patrulje fra Nordjyllands Politi.

Patruljen blev opmærksom på den mandlige bilist på Viaduktvej i Aabybro, fremgår det af døgnrapporten fra Nordjyllands Politi.

Betjentene i patruljen ville gerne snakke med manden, så de kunne få gennemført en rutinekontrol. Men det var dog ikke noget, han ville være med til.

Han tog flugten.

Efter en kort biljagt, fik han dog andre idéer. Han stoppede i al fald bilen.

Men det var ikke for at tage snakken med patruljen. Derimod forsøgte han at flygte fods i stedet.

Han var ikke opmærksom på, at det var en hundepatrulje, der havde stoppet bilisten, så betjentenes kollega i bagagerummet fik lov at fange spritbilisten.

Den 57-årige bilist blev anholdt og sigtet for at køre bil i påvirket tilstand samt for at forsøge at stikke af fra politiet.

Hunden fik en godbid for den gode fangst, oplyses det i døgnrapporten.