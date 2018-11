Politihunde fik færten af tyve: To mænd løb lige i armene på politiet

AALBORG: Der var indbrud på produktionsskolen på Sohngaardsholmsvej i Aalborg natten til mandag.

Flere alarmer gik omkring kl. 02.40, og Nordjyllands Politi sendte straks en hundepatrulje, der var i nærheden til stedet. Politifolkene kunne konstatere, at der var knust en rude i en bygning.

Det fortæller vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi.

Hundene fulgte sporene som førte politiet over i den nærliggende Golfparken. Det mudrede føre gjorde det dog svært at jagte en mulig indbrudstyv. Derfor blev der tilkaldt forstærkning.

En anden politipatrulje kom til stedet, og to forpustede indbrudstyve med mudder op af benene og den ene med en skåret finger løb nærmest direkte i armene på patruljen.

Politiet fandt umiddelbart ingen tyvekoster, men hundene undersøgte området nærmere, og der blev fundet en mindre nedgravet container og deri lå en bærbar computer.

De to mænd på 36 og 43 år blev anholdt og sigtet for indbrud. De er kendt af politiet for lignende kriminalitet. Politiets jurister vil derfor vurdere om de skal fremstilles i et grundlovsforhør senere mandag.