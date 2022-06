11,8 millioner kroner skal barberes væk: - Jeg synes, det er skræmmende

FREDERIKSHAVN: Bjarne Krogh-Pedersen bor i Haldbjerg syd for Frederikshavn og er en ganske almindelig borger på 70 år.

Selv om Bjarne Krogh-Pedersen stadig har et aktivt liv med familie, villa og mange rejser, kan man nok ikke komme uden om, at han er en af de borgere, som er ekstra opmærksom, når Frederikshavn Kommune melder ud, at der skal spares 11,8 millioner kroner på især ældreområdet.

Blandt andet er der forslag om at ændre rengøringen fra hver anden uge til hver tredje uge.

Bjarne Krogh-Pedersen spekulerer over, om vi i virkeligheden betaler for lidt i skat. Foto: Martél Andersen

Det er også mulighed for at spare på tøjvask, og her er en af konsekvenserne, at de ældre skal have rent tøj til 30 dage.

Klippekortet er ligeledes i fare for at blive sparet væk. Klippekortordningen, som regeringen indførte i 2017, betyder for eksempel, at beboerne på plejecentrene har en halv time om ugen til individuel aktivitet sammen med en af de ansatte.

Der er flere forslag end de ovennævnte, men faktum er, at politikerne endnu ikke har taget endelig beslutning om, hvad der skal spares væk.

Frederikshavn Kommune har udgivet et såkaldt sparekatalog, hvor medlemmerne af socialudvalget kan få inspiration.

Og ældrerådet har allerede være ude i offentligheden med ord som "umenneskeligt" og "uværdigt" i forhold til spareforslagene.

Det er skræmmende

Nordjyske bad Bjarne Krogh-Pedersen om at læse sparekataloget igennem.

Forvaltningen i Frederikshavn Kommune har udsendt et sparekatalog, hvor politikerne kan få inspiration i forhold til, hvor der skal spares. Foto: Martél Andersen

- Jeg synes efterhånden, det er skræmmende, at vi bliver gamle. Og det er forfærdeligt, for sådan burde det jo ikke være, siger Bjarne Krogh-Pedersen, som efter endt læsning i sparekataloget gik i gang med at finde ud af, om der var andre steder i kommunens budget, hvor der kunne spares.

Men det viste sig hurtigt at være en umulig opgave.

Problemet er salamimetoden

- Problemet er den her salamimetode, hvor man det ene år måske nok kan synes, at det er i orden, at der bliver sparet lidt. Men så viser det sig jo, at der igen skal spares til næste år. Og jeg spørger mig selv, at når jeg får brug for kommunal hjælp - forhåbentlig om mange år - hvad mon der så er tilbage i budgettet, siger Bjarne Krogh-Pedersen, som godt ved, at politikerne bare gør deres arbejde, og at pengene skal findes.

- Men så kan det være, at pengene skal findes et helt andet sted. Hos skatteborgerne for eksempel. Det kan jo godt være, at det er os, som betaler for lidt i skat i forhold til de ydelser og den service, vi ønsker, siger Bjarne Krogh-Pedersen.

I tre år har socialområdet i Frederikshavn Kommune været fritaget for at spare. Men nu er det slut. Foto: Martél Andersen

Formanden for social- og sundhedsudvalget i Frederikshavn Kommune, Ole Rørbæk Jensen (S), erkender, at det er en barsk omgang, som politikerne nu skal i gang med, men at det er en nødvendig og bunden opgave.

Er gået fri

- I tre år er socialområdet i Frederikshavn Kommune gået fri af besparelser. Men nu står vi foran at skulle spare 11,8 millioner kroner næste år. Og den opgave er socialudvalget nødt til at løse, siger Ole Rørbæk Jensen.

På det seneste møde i social- sundhedsudvalget i torsdags var sparekataloget fra forvaltningen på dagsordenen. Her blev medlemmerne dog ikke enige om noget konkret, og aftalen er, at partierne arbejder videre med spareforslagene.

Ole Rørbæk Jensen oplyser, at han ingen kommentarer har, før social- og sundhedsudvalget har behandlet spareforslagene på mødet i næste måned.

De administrative spareforslag fra forvaltningen har allerede været til høring i ældrerådet og handicaprådet og ligger frit tilgængelig på Frederikshavn Kommunes hjemmeside.