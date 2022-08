24-årig folketingskandidat spyttet på og råbt af i Gaden

AALBORG:Det kan have sine konsekvenser at stille op som folketingskandidat. Det måtte 24-årige Dina Mofidi fra Aalborg erkende fredag aften.

Moderaterne-kandidaten var taget i Jomfru Ane Gade for at nyde en kold fadøl efter en lang uge med nogle venner, men det, der skulle have været en festlig og fornøjelig tur, endte som det stik modsatte.

For kort efter, at Dina Mofidi havde sat sig på en af Gadens beværtninger, kom to jævnaldrende mænd hen til hende. Og derfra tog aftenens høje humør et styrtdyk.

- De to begynder lidt aggressivt at stille spørgsmål til mit kandidatur, og da vi har siddet der lidt, begynder den ene fyr at spytte på mig og råbe mig helt op i ansigtet, beskriver Dina Mofidi om fredagens oplevelser.

- Jeg bliver selvfølgelig mega chokeret og prøver at tage dialogen med dem. For jeg vil jo gerne snakke politik, men det går jo ikke, at de spytter på mig.

Da de to mænd fortsætter deres angreb på folketingskandidaten, bryder andre ind og beder dem om at opføre sig ordentligt.

Mens opmærksomheden var rettet mod andre end Dina Mofidi, tog hun konsekvensen og gik. Der sluttede aftenen.

Man kan ikke forberede sig

At blive konfronteret med politiske holdninger er ikke det, der chokerer den 24-årige aalborgenser. Det er til gengæld måden, det skete på.

- De vidste udmærket godt, hvem jeg var. Ellers havde de ikke stillet spørgsmål om min og vores politik. De kom og spurgte, om de måtte stille mig personlige spørgsmål, men det var nemt at mærke, at de var fulde. Det forklarer også deres adfærd, siger Dina Mofidi og fortsætter.

- Jeg vil så gerne snakke politik, for jeg synes, det er vigtigt, at vi i dansk politik kan skabe dialog sammen. Men det der var ikke dialog.

Dina Mofidi har tidligere hørt om andre folketingskandidater og -medlemmer, som er blevet overfaldet verbalt på gaden, men det overraskede hende alligevel, da de to mænds opførsel eskalerede.

- Jeg vidste godt, hvad det indebar, men jeg tror aldrig rigtigt, man kan forberede sig på sådan en situation, selvom man hører om det fra andre. Det ved man først, hvad er, når man er i det.

Oplevelsen i Jomfru Ane Gade chokerede Dina Mofidi. Det, der skulle have været en festlig aften, sluttede som det modsatte. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Har fået undskyldning

De to mænd opsøgte Dina Mofidi i Jomfru Ane Gade, og det har den ene af dem, ham der spyttede på hende, gjort igen.

Ikke for at komme med yderligere angreb, men derimod for at komme med en undskyldning.

- Ham, der spyttede på mig, har skrevet til mig og beklaget den måde, han reagerede på. Det er jeg super glad for, at han har gjort. Det er dejligt, at han også anerkender, at det ikke var den bedste opførsel, forklarer Dina Mofidi.

Selvom folketingskandidaten ved, hvem den ene mand er, har hun ikke tænkt sig at politianmelde sig.

Ændrer privatpersonen Dina

Til gengæld kommer fredagens oplevelser til at ændre, hvordan Dina Mofidi agerer som privatperson.

For da hun tog ud for at drikke en øl med sine venner, var det som privatperson – ikke som politiker. Alligevel endte hun med at være politikeren Dina Mofidi.

- Jeg vil helt sikkert stadig stille op, men jeg kommer til at tænke mere over, hvor jeg befinder mig henne. Er en øl fredag aften den bedste beslutning? Det er ikke sikkert længere. Det er superærgerligt. Så det kommer til at ændre måden, jeg opfører mig på offentligt, siger hun.

Efter oplevelsen har Dina Mofidi skrevet et opslag på Facebook, fordi hun blev chokeret over den udvikling, som aftenen havde.

- Det er fantastisk, at man kan være politisk uenige og diskutere, men min grænse går ved at folk råber og spytter på mig. Og jeg frygter, at det kan få den konsekvens, at andre fravælger at gå ind i politik, fordi det kan være så nedladende.