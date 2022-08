AaB-profil om nye barselsregler: - Det kommer jeg ikke til

BARSELSREGLER:AaB-spilleren Kasper Kusk bliver snart far igen, men han kommer ikke til at gå ind til sine chefer og står på sin ret til at holde de 11 ugers barselsorlov, der efter nye regler er øremærket til ham som far.

- Det kommer jeg ikke til. Det passer simpelthen ikke ind i dagligdagen som professionel fodboldspiller, melder Kasper Kusk.

Og selv om der er andre små AaB'ere på vej, så regner AaB-direktør Thomas Bælum ikke med, at andre spillere kommer og melder, at de går på barselsorlov.

Sker det alligevel, så gælder reglerne selvfølgelig også for dem, siger Thomas Bælum, der dog anser det som urealistisk.

- Det er bare sådan, at det ikke giver så meget mening for en professionel fodboldspiller at stå på den ret, siger Thomas Bælum, selv om han er varm fortaler for, at fædre tager del i deres børns opvækst.

- Livet som professionel fodboldspiller betyder bare også, at man har mulighed for at have rigtig mange timer sammen med sine børn, siger direktøren, der selv blev far, da han var aktiv fodboldspiller.

- Det var et privilegium at kunne være så tæt på sine børn, siger Thomas Bælum og sammenfatter livet som professionel fodboldspiller: Man har meget lidt frihed, men rigtig meget fritid.

Står ikke alene

Han henviser til, at spillerne i høj grad skal indrette deres tilværelse efter deres sport og klubbens krav, men samtidig helt generelt har gode muligheder for at være sammen med barnet i dets vågne timer.

- På dage med et enkelt træningspas kan de både aflevere og hente deres barn fra pasning, siger AaB-direktøren.

Han lægger oveni den situation, at spillerne, der jo er i en konkurrencesituation om en plads på holdet, næppe frivilligt overlader pladsen til en anden for at gå på barselsorlov - især ikke når jobbet rummer så gode muligheder for rent faktisk at tage del i barnets tilværelse.

AaB-direktøren står ikke alene med den vurdering. Direktør i Lemvig-Thyborøn Håndbold, Søren Pedersen, udtalte forleden til TV-Midtvest, at han heller ikke forventer, at mange spillere vil gøre brug af den øremærkede barsel.

- Det er naturligvis en rettighed, som vi vil forholde os til, når spillerne står i situationen. Men jeg tror godt, der kan være en indforståethed i vores branche, hvor der er så meget fokus på præstation og resultat, sagde Søren Pedersen og vurderede, at mange måske vil være tilbøjelige til at være så meget involveret i håndbolden som muligt.

Reglerne for barselsfri er, at forældrene tilsammen har ret til 48 ugers orlov. De nye regler betyder, at 11 af ugerne er øremærket hver forælder - de kan altså ikke overføres indbyrdes mellem forældrene.