Aalborg-politiker spyttet på af racistisk hundelufter

AALBORG:Det socialdemokratiske byrådsmedlem Rosa Sulaiman var i parken for at lufte sin hund i Vestbyen i Aalborg. Hun sad på hug foran den, da en mand gik forbi og spyttede efter hende. Chokeret fik hun spurgt om, han virkelig spyttede efter hende, og fik svaret:

- Hold din kæft, din perkerluder.

Det blev fulgt op med "skrid tilbage til, hvor du kommer fra", flere ord, mange fagter og megen vrede. Ingen greb ind. Rosa var rystet. Og bange.

Oplevelsen sidder stadig i hende, og mandag aften besluttede hun at fortælle om forulempelsen på sin Facebook-profil, hvor hun fik mange kærlige og opmuntrende kommentarer, men også vidnesbyrd om, at andre har lignende oplevelser.

- Jeg ved ikke, om jeg helt havde glemt, at det kunne ske. Det havde jeg vel ikke. Det gør man ikke, siger hun og fortæller, at hun allerede som barn oplevede, at det gik ud over hendes forældre. At man som efterkommere af indvandrere eller andre med anden etnisk herkomst udsættes for fuldtonet racisme.

På den baggrund er hun glad for, at hun tog mod til sig og skrev om sin oplevelse, selv om det er grænseoverskridende, ydmygende og skamfuldt for hende.

- Vi må hanke op i hinanden for at stoppe det. Tale om det - også med vores børn, siger Rosa Sulaiman, der oplever de mange positive reaktioner som, at det var rigtigt af hende at stå frem med sin oplevelse. Og selv om hun stadig er meget berørt af situationen, så mener hun også, at hun som politiker er forpligtet til at bruge sin platform til at skabe opmærksomhed om, at racisme ikke er et overstået kapitel.

Rosa Sulaiman blev i november valgt for Socialdemokratiet til Aalborg Byråd, og synes, hun er forpligtet til at bruge sin platform som politiker til at sætte fokus på, at der stadig findes åbenlyse racisme. Privatfoto.

- Jeg håber det kan give anledning til en samtale, som vi skal have, og hvis jeg kan være med til at sparke den i gang , så har jeg - i det dystre, der er sket mig - jo egentlig fået det vendt til noget positivt, siger Rosa Sulaiman og peger på, at det ikke er lovgivning, der kan forhindre, at sådan noget sker, men at det er en bevidsthedsændring, der skal til.

Er Rosa Sulaiman glad for de positive reaktioner, så sårer det hende, at nogle Facebook-kommentatorer garnerer deres medfølelse med, at det er socialdemokratiske politikere, der har banet vejen for den åbenlyse racisme.

- Det synes jeg er megahårdt, og det provokerer mig virkelig meget. Jeg føler, de siger "det er godt nok synd for dig, men det er også din egen skyld, fordi du er medlem af et parti", siger Rosa Sulaiman og fortsætter:

- Jeg synes, det er en skam, at man føler, man har behov for at skrive sådan.

Det gjorde også indtryk på Rosa Sulaiman, at den racistiske hundelufter lignede enhver anden mand, der var kommet hjem fra arbejde, taget afslappet tøj på og nu var ude at lufte hund. Hun så ikke en uligevægtig person, men en borger som alle andre.

Måske var det derfor, hun blev så overrasket, måske - tænker hun - kan det være med til at forklare, at ingen reagerede, selv om det foregik både i parken og fortsatte ude på gaden. Og Rosa Sulaiman skal derfor heller ikke fortælle andre, hvad de skal gøre, når og hvis de oplever noget lignende.

- Min anbefaling vil være, at man tager den tid, det tager at lande i chokket. At dele sin oplevelse med andre. Det behøver ikke være på Facebook, men det er okay, for det er vigtigt at fortælle, at det som mange ikke tror sker, rent faktisk gør det, siger Rosa Sulaiman, der har anmeldt episoden til politiet.