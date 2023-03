Aalborg rammes af hårde besparelser

Det er en presset tid i Europa med krig i Ukraine og historisk høj inflation, og det rammer nu også Aalborgs økonomi, der stadig er ved at komme sig ovenpå COVID-19.

Udsigten til strammere rammer for økonomien og et øget pres på udgifterne betyder, at det Udvidede Økonomiudvalg anbefaler byrådet, at samtlige udvalg skal finde besparelser forud for det kommende budget.

Det skal ske årligt hen over de næste tre år, så Aalborg Kommune samlet rammer en reduktion på 2,5 procent af driften i 2026.

Besparelsen skal findes af alle udvalg, samtidig med at nogle udvalg også skal komme med reduktionsforslag svarende til 40 procent af den forventede demografiregulering i 2024.

- Det er rettidig omhu og nødvendigt, at udvalgene får lavet reduktionsforslag i en økonomisk presset tid. De fleste danskere mærker lige nu, at det er dyrere at handle ind i supermarkedet og at varme huset op. Aalborg Kommune mærker også i høj grad, at udgifterne er steget, og pengekassen skrumper ind hurtigere end ventet. Derfor ønsker Det Udvidede Økonomiudvalg, at alle de politiske udvalg kommer med løsningsforslag til, hvor der kan spares i Budget 2024-2027, siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen i en pressemeddelelse.

Mindre vækst og højere udgifter

At økonomien lige nu er presset skyldes blandt andet, at Aalborg Kommune de seneste år har oplevet et markant udgiftspres på bl.a. de specialiserede områder. Dertil kommer en mindre vækst i befolkningen på grund af omlægninger på de videregående uddannelser, og så har der været øget krav til de kommunale effektiviseringer baseret på regeringsgrundlaget.

Og man kommer ikke uden om en nedgang i serviceniveau på nogle områder, lyder det fra borgmester Thomas Kastrup-Larsen

- Aalborg Byråd skal skabe et fornuftigt økonomisk budget med balance mellem indtægter og udgifter samtidig med, at vi sikrer mest mulig velfærd. Det vil i sidste ende betyde, at vi kommer til at reducere i serviceniveauet på nogle af vores områder, siger han.

De politiske udvalg går i marts i gang med at gennemgå deres områder med indstilling til besparelser i august måned. Undervejs i budgetprocessen vil borgere og medarbejderudvalg blive taget med på råd.

Den endelige stillingtagen sker i forbindelse med forligsforhandlingerne i september, og det endelige budget vedtages 11. oktober 2023.