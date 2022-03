Udenlandsk bombefly cirkulerede over Hjørring

HJØRRING:Flere amerikanske militærfly har fredag været i luften over Nordjylland, og gennem længere tid blev det observeret, at et B-52 bombefly cirkulerede i luftrummet over Hjørring.

Her vendte det enorme bombefly gang på gang hen over de seks store kupler, der udgør det militære radaranlæg Skibsbylejren nord for Hjørring, hvor Forsvarets Efterretningstjeneste har en af Nordeuropas største lytteposter.

Sådan så det ud, da et amerikansk B-52 bombefly fredag cirkulerede over Hjørring i længere tid. Privatfoto

Det er nærliggende at kæde tilstedeværelsen af et amerikansk bombefly i dansk luftrum sammen med den aktuelle højspændte krise længere østpå, hvor Rusland har invaderet Ukraine.

Så dramatisk er det dog ikke ifølge Karen Dahlin, presserådgiver i Forsvarskommandoen.

- Der har været amerikanske bombefly i luften over Nordjylland, og det er helt normalt. Der er tale om en øvelse, hvor soldater på jorden har udpeget mål for bombeflyene, oplyser hun.

Hvor mange fly har der været tale om?

- Det har jeg ingen kommentarer til.

Hvor længe har øvelsen stået på?

- Det har jeg heller ingen kommentarer til.

B-52 bombeflyet har forladt dansk luftrum med kurs mod Norge. Her har USA siden starten af 2021 haft 200 soldater og fire bomebefly udstationeret på den norske flyvestation i Ørland lidt nord for Trondheim.

B-52 bombeflyet bliver produceret af Boeing. Det har otte motorer, som hver vejer op mod 8,5 ton. Det har et vingefang på 56,4 meter, en længde på 48,5 meter og kan fuldt lastet lette fra jorden med en vægt på 219,6 ton.

Det kan flyve med en hastighed på 1046 km/t og har en rækkevidde på godt 14.000 kilometer. Det kan nå en flyvehøjde på 15,1 kilometer og har en besætning på fem personer.

Ifølge Boeing-fabrikkerne kan flyet medbringe 31,5 ton bomber.

B-52 bombeflyet fløj første gang 15. april 1952 - altså for snart 70 år siden.