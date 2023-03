Ane Halsboe er ikke velkommen som 1. maj-taler

BROVST:Arbejdernes Internationale Kampdag er almindeligvis brandtaler, røde faner og arbejdersange.

Men på herregården Bratskov bliver det i år uden en socialdemokratisk hovedtaler. FH Jammerbugt har ganske enkelt besluttet at boykotte en politisk taler.

Dermed bryder FH Jammerbugt med en mangeårig tradition, hvor nuværende beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) har været på talerstolen i Bratskov.

- Ane har været taler hos os i mange år, og derfor har jeg skrevet til hende, at vi i år vælger en anden retning for vores møde, men at vi håber, at hun ønsker at bakke op om 1. maj som deltager, siger formanden for FH Jammerbugt, Mette Vestenbæk.

Beslutningen skyldes blandt andet afskaffelsen af store bededag.

- Der er et meget voldsomt blåt aftryk i de regeringsaftaler, vi indtil nu har set, og det harmonerer ikke med fagbevægelsen, og derfor slår vi kontra, siger Mette Vestenbæk.

- Vi ønsker at være tæt på vores medlemmer, og lige nu oplever vi, at de går i en anden retning end tidligere. Som fagforening skal vi stå bag vores medlemmer, og derfor kan vi ikke invitere bestemte politikere, siger Mette Vestenbæk.

I Brovst bliver de politiske taler derfor erstattet med faglige taler, hvor planen er at give taletid til arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedal og unge faglige talere.

- Vi ønsker at sætte fokus på den retning, hvad det er for en arbejdsmæssig fremtid, de unge ser ind i, siger Mette Vestenbæk.

Mette Vestenbæk håber, at det nye set-up vil kunne tiltrække nye målgrupper til arrangementet.

Planen er nemlig at inddrage de omkringliggende skoler, som kan lave et forløb omkring 1. maj, der kulminerer med arrangementet i Bratskov.

-Jeg håber, at vi ser nogle unge til mødet, som vil finde det interessant at opleve unge talere, som er i øjenhøjde med dem. Det kan medvirke til at kickstarte en 1. maj kultur, fordi lige nu har vi en tradition i Danmark, som er ved at falde fra hinanden, fordi den ikke, som tidligere, er blevet båret videre, siger Mette Vestenbæk.

Formand for FH Jammerbugt, Mette Vestenbæk, håber, at Ane Halsboe-Jørgensen (S) ønsker at bakke op om 1. maj som deltager. Arkivfoto: Jesper Hansen

Den rigtige beslutning

Mette Vestenbæk er næstformand for 3F Vendsyssel, og er i den egenskab blevet valgt som formand for FH Jammerbugt.

Desuden er hun socialdemokratisk medlem af kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune, og selv om hun kalder sig socialdemokrat helt ind til benet, er hun helt på det rene med beslutningen om at 1. maj i år bliver uden politiske taler.

- Det har ikke været svært, for jeg er fagforeningsperson, og jeg er da heller ikke bleg for at sige, at jeg ikke er superenig i de tiltag, der bliver taget inde på Christiansborg, siger Mette Vestenbæk.

- Det er ikke, fordi jeg bryder med mit eget parti, men lige nu har jeg svært ved at se mig selv i øjnene i forhold til den politiske linje der bliver ført på Christiansborg.

Selv om 1. maj bliver i en anden udgave i år, har det ikke ændret på Mette Vestenbæks forventninger til arrangementet.

- Jeg forventer, at det bliver en rigtig god dag, og jeg håber at se rigtig mange socialdemokrater til første maj. Vi har lagt op til, at alle er velkomne, siger hun.