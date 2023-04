Anklager kollega for at stille dumme spørgsmål: - Det er rent skuespil

FREDERIKSHAVN:- Det her er simpelthen spil for galleriet. De spiller skuespil i forhold til at markere et eller andet.

Sådan lyder en benhård melding fra Christina Lykke Eriksen (SF), formand for børne- og ungdomsudvalget i Frederikshavn Kommune.

Den hårde melding kommer som en reaktion på, at byrådsmedlem Lone Haugaard (V) indkaldte til et ekstraordinært møde i børne- og ungdomsudvalget i Frederikshavn Kommune.

Det gjorde hun, fordi hun oplever en manglede orientering af den aktuelle status på skoleområdet i Frederikshavn Kommune.

Spørgsmålene lød blandt andet på, hvem der skal være distriktsleder på de fire skoler, omfanget af de seneste afskedigelser af lærere og økonomien i den forbindelse.

Men svarene på de spørgsmål er byrådet tidligere blevet oplyst om, og det burde Lone Haugaard vide, mener Christina Lykke Eriksen. Derfor blev det ekstraordinære møde nedstemt.

Politiske drillerier?

- Det er ikke et udtryk for, at vi i Venstre fører drillepolitik. Det er helt reelt, at vi søger svar på nogle spørgsmål, som er vigtige at kende svaret på i forhold til budgettet eksempelvis, siger Lone Haugaard.

- Og så er der jo så nogle af de 11 spørgsmål, hvor der efterfølgende er kommet noget information frem, så vi nu kender svaret. Men vi søger stadig et svar på, hvordan det går med ansættelsen af lederne på skolerne, tilføjer hun.

Men det er uetisk for politikere at blande sig i, mener Christina Lykke Eriksen:

- Personligt vil jeg ikke vide, hvem der skal lede de forskellige steder, før lederne selv ved det. Jeg skal som politiker ikke blande mig i, hvordan ledelseskabalen går op. Det er på ingen måde politik.

Her hopper kæden af for Lone Haugaard.

- Christina (Lykke Eriksen, red.) vil udlægge det, som om jeg vil ned i driften. Det er ikke det spørgsmålene går på, og det har jeg også understreget. Jeg ønsker ikke at få navne førtidigt, men at ledelsen udmeldes, når den kan - også til skolerne og de involverede. Det er en vigtig adskillelse, siger Lone Haugaard.

Dertil svarer Christina Lykke Eriksen, at det selvfølgelig nok skal blive meldt ud, lige så snart kabalen er blevet lagt. Først og fremmest til de personer, der er impliceret i det, siger hun.

- Der er spørgsmål, der ikke vedkommer os, og så er der andre spørgsmål, som allerede er blevet besvaret. Forvaltningen er skåret ind til benet, og så skal de bruges deres kræfter på at servicere politikere, som gerne vil lave politiske drillerier. Den går ikke.

Lone Haugaard (V) savner at blive orienteret tilstrækkeligt om skoleområdet - et område som i høj grad har brug for en god start på næste skoleår, mener hun. Arkivfoto: Henrik Bo

Mens Christina Lykke Eriksen mener, at forvaltningen ikke skal bruge tid på noget, som - ifølge hendes udlægning - allerede er blevet besvaret, så frustrerer det Lone Haugaard, at de ikke blot på næste dagsorden går gennem de spørgsmål, som hun forsøger at få svar på.

Lone Haugaards ønske går på, at der bliver et generelt orienteringspunkt om den aktuelle situation på skoleområdet på dagsordenen. Hun påpeger desuden, at de 11 spørgsmål ikke var tænkt som dagsordenspunkter, men som information om, hvad hun på pågældende tidspunkt kunne se var relevant at blive informeret om.

Her påpeger Christina Lykke Eriksen og det resterende Socialdemokratiet, at de hellere vil fokusere på substansen af politik.

Den begrundelse accepterer Lone Haugaard dog ikke.

- Det er farligt at løsrive politik fra fakta. Hvis vi som politikere ikke er nede i det faktuelle og træffer vores beslutninger fra et oplyst grundlag, så bliver beslutningerne jo løsrevet fra virkeligheden og dermed stiger risikoen for dårlige beslutninger, siger Lone Haugaard.

Netop den pointe samler de to byrådsmedlemmer.

- Ja, politik skal udføres på et oplyst grundlag. Og jeg kan garantere, at jeg ville aldrig nogensinde som formand acceptere, hvis der var oplysninger, som vi andre fik, men Venstre ikke fik, siger Christina Lykke Eriksen.

Lone Haugaard mistænker ikke resten af børne- og ungdomsudvalget, som ellers udelukkende består af socialdemokrater og Christina Lykke Eriksen fra SF, for at gemme på oplysninger.

Men hun mener, at de bør være mere proaktive.

- De ser nok behovet for deres indblanding forskelligt fra mig - altså hvad deres rolle skal være. Det er jo i sidste ende os, der har ansvaret. Hvis der er noget, der ikke lykkedes, så er det jo os, der får lov til at komme på forsiden, siger Lone Haugaard.