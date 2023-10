Politikerne har ikke meget at sige - alligevel er forældre gået i aktion

Hvis man i løbet af torsdag formiddag har bevæget sig forbi Asylgade i Thisted, har man muligvis bemærket de mange herreløse børnesko, der har taget opstilling foran rådhuset.

Skoene har tilhørt børn fra alle afkroge af kommunen, og de er samlet ind af Skole og Forældre Thy og Hannæs som led i en demonstration, fortæller Lærke Lynge Kloster, bestyrelsesmedlem i Skole og Forældre samt bestyrelsesformand for Tingstrup Skole:

- Det er vores hovedorganisation Skole og Forældre, der har lagt op til en demonstration foran Christiansborg, fordi der bliver sparet så meget på vores kommuner, som har nogle rammer, hvor de har svært ved at få budgetterne til at hænge sammen, siger hun og fortsætter:

- Det vil vi gerne bakke op om, men det er ret resursekrævende at tage helt til Christiansborg, så derfor har vi valgt at lave en lokal protest i stedet.

De mange sko skal symbolisere, at børnene har brug for, at de små sko bliver ombyttet til nogle større - og at der på børneområdet generelt er brug for videre rammer, end der har været indtil nu.

Selvom de lokale politikere ikke har meget at sige, når det kommer til at udstikke rammerne for kommunernes økonomi, så giver det alligevel god mening, at der også lokalt er en demonstration, mener forældrene:

- Vi har været meget efter vores egne lokale politikere for at få dem til at prioritere vores børn i kommunen, og det har de ikke gjort i en årrække. Vi har levet med besparelser længe, senest med udspillet på skolestrukturen, hvor det inden sommerferien blev besluttet, at skolen i Vestervig skulle lukkes, siger Lærke Lynge Kloster og fortsætter:

- Lukningen af den ene skole alene redder jo ikke resten af skolernes økonomi. Det ville være en utopi at tro. Men alle politikerne sagde dengang, at de ville investere flere penge i os, og vi blev opfordret af medlemmerne af Børne- og Familieudvalget til, at vi skal blive ved med at gøre opmærksom på det. Så det er det, vi gør med denne demonstration, så politikerne ikke skal glemme, hvad de lovede.

Efter demonstrationen bliver de mange sko doneret til velgørende formål, for eksempel Røde Kors og Mødrehjælpen, så andre kan få glæde af dem, oplyser Lærke Lynge Kloster.

Børn stiller skoene