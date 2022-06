2,5 millioner borgere får tilbudt coronavaccine til efteråret

Op mod 2,5 millioner danske borgere, der bor på plejehjem eller er over 50 år, vil i efteråret blive tilbudt vaccination mod coronavirus.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) onsdag formiddag på et pressemøde i Statsministeriet.

Pressemødet handler om en strategi for de kommende måneders håndtering af coronaepidemien. Der er særligt fokus på efteråret og vinteren, hvor smitten forventes at stige.

Ifølge Mette Frederiksen vil plejehjemsbeboere og andre sårbare blive tilbudt vaccinationen fra 15. september.

Borgere over 50 år vil blive tilbudt vaccination fra 1. oktober.

Tilbuddet om vaccination mod corona kommer ifølge Mette Frederiksen, fordi vaccinerne skal være et værktøj til at undgå at dele af samfundet må lukke igen. Det er ellers set tidligere i år under coronaepidemien.

Hun siger, at det er vaccinerne, vi kan takke for, at der ikke kom yderligere tiltag og nedlukninger sidste vinter.

- Det vigtigste værktøj er stadig vaccinerne. De viste deres værd sidste vinter, siger statsministeren.

- Men vi ved også, at vaccinernes beskyttelse falder med tiden, og sundhedsmyndighederne forventer en ny bølge, siger Mette Frederiksen.

Søren Brostrøm, der er direktør i Sundhedsstyrelsen, siger på pressemødet, at når det er borgere over 50 år, som kan blive vaccineret, er det ud fra "et forsigtighedsprincip".

For Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har ifølge Søren Brostrøm anbefalet, at vacciner skal tilbydes til borgere over 60 år.

Derudover vil borgere under 50 år også kunne blive vaccineret, hvis de er særligt udsatte og er i særlig risiko for et alvorligt sygdomsforløb.

Ifølge Søren Brostrøm vil borgerne få tilbudt vacciner fra Moderna og Pfizer/BioNTech. Det er også de vacciner, som er blevet givet før.

Men de har vist sig ikke at beskytte særlig godt mod, at man bliver smittet med corona, siger han.

- En af de ting, vi har lært af de nye varianter, er, at vaccinerne ikke er særligt gode til at forebygge smitte. Der er vi blevet klogere.

Søren Brostrøm siger, at vaccinerne til gengæld er gode til at forebygge alvorlig sygdom.

- Så vi ikke får en stor sygdomsbølge.

/ritzau/