Borgmesterkandidat ærgrer sig over udmelding: - Det er medlemmernes valg

AALBORG:Lørdag kunne Nordjyske afsløre, at et flertal indenfor Socialdemokratiets byrådsgruppe peger på Flemming Møller Mortensen som kommende borgmester.

Det får nu den anden borgmesterkandidat, Lasse Frimand Jensen (S), til at reagere, fordi han mener, at der er et brud på en intern aftale.

- Det er mere retvisende at sige halvdelen end flertal. Der er jeg da fortrøstningsfuld overfor, siger han og fortsætter.

- Nu har vi i mange måneder kunnet lade være med at blande os. Så jeg synes, det er ærgerligt, at man ikke har holdt den aftale.

Socialdemokraterne står nemlig på kanten af et valg, som starter mandag, hvor medlemmer får en afgørende rolle - og hvor politikernes stemmer vejer lige så tungt som et medlems stemme.

- Det er medlemmerne af partiet i Aalborg Kommune, der er afgørende, siger Lasse Frimand Jensen.

Medlemmernes valg

Efter rundspørge blandt alle socialdemokratiets byrådsmedlemmer er det lykkedes at komme i kontakt med fem ud af de seks, der - i følge Nordjyskes artikel fra lørdag - støtter Flemming Møller Mortensen.

Alle oplysninger peger på, at støtten stadig er intakt, som Nordjyske tidligere har skrevet.

- Jeg har respekt for den afstemning, der går i gang, og der er meget på spil. Men på den lange bane foretrækker jeg Flemming, fordi han besidder nogle kompetencer, som jeg vurderer er de rette på nuværende tidspunkt, lyder det fra velfærds- og beskæftigelsesrådmand Nuuradin S. Hussein (S).

Han medgiver også, at hvis medlemmerne i stedet peger mod Lasse Frimand Jensen, er han fuld af respekt for det.

- Hvis medlemmer peger på Lasse, vil jeg gøre mit bedste for at spille ham god, siger han.

'To kompetente herrer"

- Det er to meget kompetente herrer. Det er ikke, fordi den ene ikke dur - det tror jeg slet ikke. Men jeg må støtte den, jeg tror vil være bedst for partiet, og her kommer Flemming med sin erfaring og kan hjælpe os godt videre, lyder det fra Mette Ekstrøm (S).

Også Rosa Sulaiman (S) bakker op om Flemming Møller Mortensen.

- Jeg tror virkelig på, at Flemming kan være en katalysator for, at vi kan få formuleret noget god politik. I alle henseender vil han være en ny figur, siger hun.

Nordjyske har ringet rundt til alle 12 socialdemokratiske byrådsmedlemmer, heraf er tre ikke vendt tilbage.

Nordjyske har været i kontakt med Lisbeth Lauritsen, Mette Ekstrøm, Rosa Sulaiman, Søren Kusk, Nuuradiin S. Hussein, Thomas Kastrup-Larsen, Lasse Frimand Jensen, Tobias Bøgeskov Eriksen og Bjarne Jensen.

Nogle henviser fortsat til at overholde aftalen om ikke at afsløre, hvem de stemmer på.

Nordjyske har ikke fået tilbagemeldinger fra Evald Lange Rise, Helle Frederiksen og Dennis Charles Hansen.