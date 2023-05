Borup lod bomben eksplodere: - Sælg havnene i Skagen og Frederikshavn

FREDERIKSHAVN: Frederikshavn Kommune ejer to store erhvervshavne i Skagen og i Frederikshavn.

Begge havne har selvstændige bestyrelser og selvstændig ledelse, som varetager millioner af kroner.

På det seneste byrådsmøde i Frederikshavn Kommune var det Jens Borup fra Venstre, som stjal fokus og opmærksomhed.

Jens Borup vil nemlig sælge havnene.

Hanstholm er skrækeksemplet

Byrådet skulle vedtage en såkaldt ejerstrategi for de to store havne. Kommunen vil for eksempel gerne gøre det klart, hvad man forventer af havnene.

Ikke mindst med Hanstholm Havn som baggrund.

I slutningen af november sidste år besluttede Thisted Kommune at overtage Hanstholm Havn. Havnen var ellers en kommunal selvstyrehavn, men havnen er forgældet med 630 millioner kroner og har et driftsunderskud fra 2021 på 17 millioner kroner.

Dermed er Thisted Kommune tvunget til at finde de mange millioner kroner, og det scenarie vil man naturligt nok gerne undgå i Frederikshavn.

En undersøgelse skal sættes i gang

Jens Borup mener, at Frederikshavn Kommune først og fremmest skal passe på børn, unge og ældre borgere.

Og så er der de områder, man kan vælge fra.

- Jeg mener, at vi skal sætte en undersøgelse i gang, så vi kan få solgt vores havne. Jeg mener ikke, det er en kerneopgave for en kommune at drive havne. Andre steder i verden er private havne en stor succes, sagde Jens Borup på byrådsmødet.

Han sætter samtidig spørgsmålstegn ved, om bestyrelserne i de to havne i Skagen og Frederikshavn er sammensat af personer med de rette kompetencer.

Jens Borup vil nu tage forslaget om salg af havnene med til budgetforhandlingerne.

Deler ikke synspunktet

Borgmester Birgit S. Hansen (S) konstaterede først og fremmest, at ideen om at sælge erhvervshavnene er "spændende".

- Det er dog ikke et synspunkt, jeg deler, men jeg vil da gerne være med til at diskutere det. Men spørgsmålet er - hvem vil købe en havn for 200 millioner, hvor der måske er en restgæld på en milliard kroner, sagde Birgit S. Hansen, som henviste til sagen i Hanstholm.

- Den sag kan vi andre godt lære noget af. Det skal jo ikke være sådan, at man først lærer noget, når det går galt. Så derfor synes jeg, det er helt fint, at vi får kigget på, hvad vi som kommune forventer af de to havne i Skagen og Frederikshavn, og hvad de skal arbejde med, sagde Birgit Hansen.