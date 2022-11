Chok: Nyvalgt nordjyde går efter toppost

Stormvejret i Det Radikale Venstre har fået et frisk pust fra Nordjylland.

Ekstra Bladet skriver, at det nyvalgte nordjyske folketingsmedlem, tidligere udviklingsminister, Christian Friis Bach bejler til topjobbet i Det Radikale Venstre, efter at den hidtidige politiske leder Sofie Carsten Nielsen er trådt tilbage efter et miserabelt valgresultat.

Den nyvalgte og noget decimerede radikale folketingsgruppe på syv medlemmer skal nu vælge en ny leder. Ifølge Ekstra Bladet vil Sofie Carsten Nielsen stå udenfor afstemningen, men hvis der ender med at være stemmelighed, kan den tidligere leder dog være tvunget til at afgøre valget.

Christian Friis Bach har ifølge Ekstra Bladets oplysninger udset sig topjobbet i det skrantende parti og har indtil nu fået opbakning fra to andre folketingsmedlemmer. Med sin egen stemme har han altså tre stemmer. Det samme er tilfældet for den anden kandidat, partiets næstformand Martin Lidegaard.

Sofie Carsten Nielsen brugte sit eget dårlige stemmetal som begrundelse for at træde tilbage, og på den led står Friis Bach ikke bedre. Han fik ved valget 1.489 stemmer. Det er færre end Sofie Carsten Nielsens 2.467.

En helt tredje kandidat skulle ifølge Ekstra Bladet være Samira Nawa, der er valgt for Radikale i København. Både Martin Lidegaard og Samira Nawa har fået betydeligt bedre stemmetal end Christian Friis Bach.

Nordjyske har forsøgt at få en kommentar fra Friis Bach, men han er ikke vendt tilbage på avisens henvendelse.