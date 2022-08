Christina var bidende og syrlig: - Lad nu være med at stikke en kæp i vingen

FREDERIKSHAVN:Mellem 10 og 40 vindmøller med en højde på op mod 270 meter har fået ekstra vind i vingerne.

Onsdag aften besluttede et flertal i byrådet i Frederikshavn Kommune at sige ja til en forundersøgelse vedrørende en vindmøllepark på havet mellem Skagen og Ålbæk.

Samtidig sagde et flertal nej til at følge et forslag fra Venstre om at indsende en indsigelse imod vindmølleparken. Venstre kan ikke acceptere, at vindmøllerne får mulighed for at stå fire kilometer fra kysten.

En indsigelse fra byrådet ville efter al sandsynlighed have skrottet en forundersøgelse og dermed en vindmøllepark.

Mellem 10 og 40 havvindmøller er der planer om mellem Skagen og Ålbæk. Foto: Siemens AG

Det er European Energi, som står bag projektet, og nu er der sagt god for en forundersøgelse, som handler om, hvorvidt området i det hele taget egner sig til en vindmøllepark.

Først herefter kommer processen med blandt andet indsigelser, VVM-redegørelse (miljøvurdering) og høringssvar.

Træt af venstre

SF's Christina Lykke Eriksen var grundigt træt af Venstre:

- Jeg får en fornemmelse af - gang på gang - at Venstre ikke ønsker den grønne omstilling. Det her med, at Venstre bare kan sige, at de går ind for en grøn omstilling - det er godt nok nemt efterhånden. Venstre stikker en finger i vejret og fornemmer, at det lige nu er vigtigt at være grøn og være positive over for en grøn omstilling. Men når det kommer til stykket, så sætter man en kæp i vingerne på vindmøllerne, sagde Christina Lykke Eriksen, som konstaterer, at verden er midt i en kæmpekrise med blandt andet oversvømmelse, hedebølge og tørke.

Vi er livsnydere

- Vi er lidt livsnydere alle sammen, vi vil gerne køre bil, spise en rød bøf og måske flyve på charterferie. Derfor er vi nødt til at handle. Og så kan det altså ikke nytte noget, at vi bliver lidt snerpede, hvis vi kan se nogle vindmøller ude på havet. Pæne eller grimme vindmøller - det er jo subjektivt. Vi har svinet jordkloden til, lad os nu komme i gang med at rydde op sammen, sagde Christina Lykke Eriksen.

Vigtigt med respekt

Peter Sørensen (V) gentog igen og igen, at Venstre arbejder for den grønne omstilling. Men at det samtidig er vigtigt at udvise respekt over for de borgere, som bor tæt på havvindmøllerne.

- Vi er på ingen måde modstandere af havvindmøller. Vi ønsker blot at få dem flyttet længere ud på havet, sagde Peter Sørensen.

Han kunne i øvrigt glæde sig over, at politikerne onsdag aften besluttede, at kompetencen vedrørende behandling af energiprojekter på havet - blandt andet vindmølleparker - fortsat foregår i byrådet.

Der var ellers forslag om, at den kompetence fremover kun skal behandles i plan- og miljøudvalget. Men det gik Venstre imod, fordi det ikke er alle partier, der er repræsenteret i plan- og miljøudvalget.

Det er staten, som er myndighed på havvindmølleparker. Dermed er Frederikshavn Kommune blot høringspart i sagen om en ny vindmøllepark syd for Skagen.