HJØRRING: I forbindelse med dette års budgetforhandlinger i Hjørring Kommune er det blevet foreslået at hæve skatten i Hjørring med, hvad der svarer til ca. 30-40 kr. per indbygger.

Jan Jensen, Bindslev Foto: Bente Poder

Hvordan har du det med at give 30-40 kr. mere i skat om måneden for at undgå at spare på tilbud til kommunens svageste borgere?



- Det er da godt nok!, Det siger Jan Jensen, Bindslev.

Bente Andersen, Hirtshals Foto: Bente Poder

Hvordan har du det med, hvis kommuneskatten stiger?



- Det har jeg det blandet med, for ja, det er okay, men samtidig ved jeg også godt, at jeg er en af dem, der kommer til at sidde i hak, fordi jeg bliver pensionist lige om lidt. Men ja, altså, de kan jo for fanden ikke blive ved med at skære. Det er jo så typisk. Man glemmer lidt, at når man river tæppet væk under nogen, at så falder de. Det gør man jo. Man kan jo ikke bare blive ved med at skære, siger Bente Andersen fra Hirtshals.

Du er okay med den her skattestigning?

- Det er man jo nødt til at være.

Hvad mener du om, at en ny borgerlig borgmester indfører skattestigninger?

- Et eller andet sted kan det jo være lige meget hvem helvede, der er borgmester, for de kan jo ikke gøre noget alene. De er jo tvunget til at arbejde sammen med de andre i byrådet, så det tror jeg ikke rigtig er så vigtigt. De skal have de andre med jo, for ellers så kan man ikke ændre noget. Om han er borgerlig eller socialist eller hvad fanden, kan det ikke være lige meget? Han kan ikke noget alene, og hvis en skattestigning er nødvendigt, så er det jo sådan.

Mads Denken, Hjørring. Foto: Bente Poder

Hvordan har du det med, hvis kommuneskatten stiger?



- Det er fint med med mig, siger Mads Denken fra Hjørring.

Hvad mener du om at en ny borgerlig borgmester indfører skattestigninger?

- Det har jeg ikke rigtigt nogen holdning til.

Line Møller Jensen, Lendum. Foto: Bente Poder

Hvordan har du det med, hvis kommuneskatten stiger? Ville du være okay med at betale 30-40 kr. mere i skat om måneden?



- Ja, det tror jeg da nok. Når det er for at hjælpe de svageste, siger Line Møller Jensen fra Lendum.

Hvad mener du om at en ny borgerlig borgmester indfører skattestigninger?

- Alt sådan noget med politik, det interesserer mig overhovedet ikke. Men altså, hvis ikke det er mere end 30-40 kr. mere vi skal betale i skat, så synes jeg ikke, at det er det store problem.

Hjørring Kommune ligger på nuværende tidspunkt på en 15.-plads af de kommuner, der betaler mest i kommuneskat.