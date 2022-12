De tabte: Massefyring af nordjyske socialdemokrater

Tre nordjyder må i dag sige farvel til jobbet.

Onsdag aften ventede de forgæves på et opkald fra Mette Frederiksen.

Mindst overraskende er det, at Rasmus Prehn er færdig som minister.

Ikke fordi, han leverede en dårlig indsats i jobbet - faktisk var han både som først udviklingsminister og senere fødevareminister både driftssikker og hårdt arbejdende.

Indsatsen var der ikke en finger at sætte på, men det var der til gengæld på hans omgang med af ministeriet - og dermed skatteborgerne - udstedte kreditkort.

Mindst syv gange har Rasmus Prehn - dengang han var udviklingsminister - spist middage med blandt andre journalister og efterfølgende - mod reglerne - betalt med sit ministerkort. Pengene blev først betalt tilbage, da Ekstra Bladet søgte om aktindsigt, og almindelig er sagen langt fra - de færreste ministre har overhovedet fået et kreditkort, og endnu færre har misbrugt det.

De har især fokus på et besøg, der fandt sted 10. juni 2020. Her indtog Prehn og en ukendt journalist et måltid på københavnerrestauranten Undici. Menuen var italiensk, regningen på 1468 kroner betalte ministeriet, og på bilaget skrev Prehn fejlagtigt, at han havde spist middagen med journalist Søren Wormslev, Nordjyske.

Prehn fik et dårligt valg, og der måtte fintælling til, for at afgøre at han havde sikret sig partiets yderste nordjyske mandat.

Flot valg ikke nok

Flemming Møller Mortensen (S) bestred posten som udviklingsminister og minister for nordisk samarbejde i den forrige regering fra november 2020. Inden Flemming Møller Mortensen fik posten, var det en anden nordjyde, der var udviklingsminister, nemlig Rasmus Prehn (S). Mogens Jensen var minister for nordisk samarbejde, inden Flemming Møller Mortensen overtog den post.

Arbejdet i de to ministerier faldt Flemming Møller Mortensen helt naturligt. Som sygeplejerske har han arbejdet og rejst i udviklingslande, og der var ingen tvivl om, at han brændte for lige præcis det arbejde.

I løbet af valgkampen fortalte han om planer om at oprette en sygeplejerskole i Indien, der skulle levere sygeplejersker til det danske sundhedsvæsen. Det var tænkt som et bud på løsningen på den omfattende mangel på sygeplejersker i sundhedsvæsenet.

Hvorvidt bestræbelserne på at oprette en sygeplejerskole i samarbejde med Indien fortsætter, er på nuværende tidspunkt uvist. Det er dog helt sikkert, at Flemming Møller Mortensen meget gerne var fortsat som nok især udviklingsminister.

Flemming Møller Mortensen fik et flot personligt valg 1. november, hvor han fik 6.194 personlige stemmer. Det – og hans indsats som minister – rakte dog ikke til genvalg som minister.

Udviklingsministeriet bliver overtaget af Dan Jørgensen (S), der bliver minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik. Ministeriet for nordisk samarbejde får Louise Schack Elholm (V) som minister, der desuden skal være kirkeminister og minister for landdistrikter.

Ikke plads til thyboen

Af de tre nordjyske ministre, der må opgive pladsen i regering, er det mest overraskende, at Simon Kollerup ryger i svinget.

Hans tre og et halvt år som erhvervsminister har givet ham erfaring og en vis pondus. Vælgerne kvitterede også med et flot valg, hvor han fik 9.947 personlige stemmer - det næsthøjeste stemmeantal blandt socialdemokraterne i Nordjylland, kun overgået af sin partiformand, Mette Frederiksen, der fik 60.837 stemmer.

Simon Kollerup har spillet en stor rolle i regeringens coronahåndtering, hvor han har leveret flere store pakker til erhvervslivet. Han har ikke rodet sig ud i større problemer, og har på flere måder været driftssikker.

At Simon Kollerup er fra Thy kunne også have givet ham en fordel i ministerkabalen. Det betyder noget, at man kan stille med et bredt funderet ministerhold, også geografisk.

Nu skal Simon Kollerup - sammen med sine to andre partifæller og tidligere ministerkolleger - indfinde sig på gulvet i Folketinget som menige medlemmer.

Mon ikke der venter de tre herrer nogle ordførerskaber?