Delte meninger om pasning af de mindste børn

SALTUM/V. HJERMITSLEV: Meningerne om den fremtidige organisering af pasningstilbuddet for de mindste børn i Saltum og V. Hjermitslev er delte.

Som tidligere beskrevet i Nordjyske er en gruppe forældre skeptiske over for et forslag om, at vuggestuebørn og de yngste børnehavebørn passes i Saltum, mens de ældste børnehavebørn passes i V. Hjermitslev, inden de skal i skole i Saltum.

De mener blandt andet, at det vil ødelægge det helhedstilbud, som pt. findes i Saltum, hvor børn kan starte i vuggestuen og forlade niende klasse. Og de er uforstående over for, at man ønsker at indføre en model, som medfører flere skift for et barn, og for nogle familier medfører udfordringer i forhold til transport.

Det er alt sammen holdninger, som en anden gruppe forældre med base i V. Hjermitslev og Saltum har stor forståelse for. De er imidlertid af en anden opfattelse, som de ønsker at bringe frem i lyset.

- Vi ønsker ikke at skabe en kamp mellem forældregrupper, men vi er nogle, der kan se muligheder i det her. Vi tror på, at det her kan blive rigtig godt, siger Heidi Toft Madsen.

En gruppe forældre er positive overfor et forslag til ny organisering af pasningstilbuddet i V. Hjermitslev og Saltum. Dermed er der nu to lejre i forhold til holdningerne til den nye pasningsmodel. V. Hjermitslev 18 april 2023 Foto: Lars Pauli

Heidi Toft Madsen bor i V. Hjermitslev og har et barn på seks måneder, et barn på fem år i børnehaven i V. Hjermitslev og to skolebørn på henholdsvis ni og 12 år i Saltum.

Det nye pasningstilbud vil blandt andet betyde, at hun fremover skal aflevere sit yngste barn i Saltum og ikke i "Solsikken". Selv om hun kan se frem til forandringer, er hun ikke bekymret.

- Vores børn har altid været vant til skift i forbindelse med deres pasning, men jeg føler ikke, at det skaber utryghed. Der er tale om det samme kendte og dygtige personale, og det kan godt være, at der er to matrikler med nogle kilometer mellem sig, men der er tale om én institution, siger Heidi Toft Madsen.

- Børnene er i samme gruppe, og det er så at sige blot døren til en anden stue, man går ind af, når man skal aflevere sit barn i enten Saltum eller V. Hjermitslev.

En gruppe forældre er positive overfor et forslag til ny organisering af pasningstilbuddet i V. Hjermitslev og Saltum. Dermed er der nu to lejre i forhold til holdningerne til den nye pasningsmodel. V. Hjermitslev 18 april 2023 Foto: Lars Pauli

Forståelse for frustrationer

Heidi Toft Madsen understreger, at hun ikke er ude på at negligere følelserne hos de øvrige forældre, som er skeptiske i forhold til det nye pasningstilbud.

- Jeg forstår godt frustrationerne hos de forældre, der er kritiske over for forslaget, for forandring er svært, og det er det for os alle sammen. Men når udviklingen kræver, at vi må organisere os på en anden måde, vil det være godt, hvis vi samarbejder om at lave det her til et unikt tilbud til vores børn, siger Heidi Toft Madsen og tilføjer, at hun anerkender problematikken for de forældre, som ikke råder over en bil, og derfor har svært ved at komme til V. Hjermitslev.

- Vores familie skal også have fundet en løsning, for vi har kun én bil, men vi tror på, at det her er en mulighed for at skabe nogle skønne rammer for vores børn, hvor der er rum og plads til, at de kan tumle og udvikle sig.

Forældrene ser det som en fordel, at der er et godt og tæt samarbejde mellem byerne i den nordlige del af Jammerbugt Kommune.

Dina Petersen bor i Saltum, og hun har et barn på fire år, der går i "Solsikken" i V. Hjermitslev. Hun mener, at det er yderst vigtigt, at der er et tilhørsforhold til de omkringliggende byer.

- Vi har den mest fantastiske landsby, Saltum, som rummer mange tiltag, der appellerer til alle aldersgrupper. Jeg er ikke nervøs for, at vores by som helhed ikke kan bære at dele institution med vores naboby, der har været en tro følgesvend op igennem alle årene, siger hun og tilføjer:

- Jeg vil være ærgerlig på alles vegne, hvis man, på baggrund af en frygt for mistrivsel af børnene, vælger "Solsikken" fra. Børnene lander ikke hos fremmede ansigter, de følges ad hele vejen, siger hun og tilføjer, at hun har forståelse for de frustrationer, som nogle forældre sidder med i forhold til, hvordan man får hverdagens puslespil til at gå op.

Også Karen Margrete Due Thomsen fra V. Hjermitslev ser positivt på den nye pasningsmodel. Hun har tre børn på henholdsvis tre, syv og 11 år, hvor det mindste barn går i "Solsikken" og de to ældste børn på Saltum Skole.

- Noget af det, jeg sætter pris på ved at bo i et lille samfund, er, at vi står sammen, når der er behov for det. Det synes jeg SIV-fodboldsamarbejdet (et samarbejde mellem Saltum, Ingstrup og V. Hjermitslev, red.) er et godt eksempel på, siger hun og fortsætter:

- Jeg håber vi kan udnytte vores særlige evne for samarbejde til at få det bedste ud af de nuværende forudsætninger.

En gruppe forældre mener, at forslaget giver grobund for at skabe de bedste rammer for de mindste børn.

Et bæredygtigt skoledistrikt

Forslaget skal drøftes på et ekstraordinært møde i børne- og familieudvalget 26. april, inden sagen behandles i kommunalbestyrelsen 27. april. Rent politisk er der opbakning at hente fra i hvert fald to medlemmer af kommunalbestyrelsen.

- Det er vigtigt for vores lokalsamfund, at vi betragter os som ét samlet skoledistrikt med én fælles skole for børnene fra Ingstrup, V. Hjermitslev, Hune/Blokhus, Sdr. Saltum og Saltum. Den her model sikrer, at fødekæden til Saltum Skole er intakt. Ellers risikerer vi, at børn fra V. Hjermitslev eksempelvis vælger Saltum Skole fra og Thise Skole eller andre skoler til, fastslår Jane Koller (V).

Hun understreger, at hun ikke ønsker, at der skal opstå en konflikt mellem forældregrupper.

- Det er vores lokalsamfund ikke tjent med. Derfor håber jeg, at der hos alle er en vilje til at se sagen fra begge sider.

Pt. er der to børn i vuggestuen og 13 børnehavebørn i "Solsikken" i Vester Hjermitslev

Der er forholdsvis få børn i V. Hjermitslev, så er det ikke fornuftigt at lukke en institution, hvis den eksistens kræver, at der tilføres børn fra Saltum?



- Jeg vil være ked af, at der skal endnu flere børn ind i Saltum, for det er der ikke plads til. I stedet for at lukke en institution er det oplagt at se det her ud fra børnenes perspektiv og udnytte, at vi kan give dem nogle gode rammer og mere plads at udfolde sig på, siger Jane Koller, der også ser potentiale i at udnytte faciliteterne i "Lunden".

Socialdemokraternes Mette Vestenbæk er enig mener, at forslaget er med til at sikre fremtiden for skoledistriktet.

- Det er vigtigt for os begge to, at når vi laver nye planer, er det planer, vi tror på er holdbare - også i fremtiden. Og her mener vi, at dette forslag er den optimale sikring - også af den folkeskole i Saltum, som vi kender den i dag med klasser til og med niende klasse, siger hun.

Opbakning til pasningsstruktur