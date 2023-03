Den berømte dråbe: John har fået nok

JAMMERBUGT: Det er blot få dage siden, at John Bjerg oplyste til Nordjyske, at han ikke havde til hensigt at melde sig ud af partiet som følge af, at hovedbestyrelsen havde valgt at ekskludere Lars Boje Mathiesen.

Men nu er sagen en anden - John Bjerg er ikke længere medlem af Nye Borgerlige. Beslutningen kommer i kølvandet på en generalforsamling i Brønderslevkredsen.

Hvad der konkret er sket på generalforsamlingen, der fandt sted lørdag, ønsker John Bjerg ikke at oplyse.

- Det er internt, siger han og lader forstå, at beslutningen er kulminationen på den uro, der landspolitisk præger partiet i øjeblikket sammenholdt med lørdagens generalforsamling.

- Det var dråben, der fik bægeret til at flyde over. Nu gider jeg ikke mere bøvl - jeg bliver irriteret, og det går ud over ens arbejde. Man skal jo helst have glæde ved at deltage i politik, og det har jeg i mit arbejde i Jammerbugt, siger han.

John Bjerg fortsætter som løsgænger i kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune, og endnu har han ikke besluttet sig, om han melder sig ind i et nyt parti - og i givet fald hvilket.

- Jeg har ingen planer lige nu. Jeg er ikke længere medlem af et parti, og så ser vi, hvad fremtiden bringer, siger John Bjerg.

-Det eneste jeg ønsker er at koncentrere mig om byrådsarbejdet og blive fri for alt det kævl og ballade.

Han afviser, at han, med sit exit fra de Nye Borgerlige, svigter sine vælgere.

- Jeg tror, at to tredjedele af mine stemmer var personlige, så jeg føler ikke, at jeg svigter vælgerne. Jeg vil fortsat føre samme politiske linje som hidtil, hvilket er næsten samme politik, som jeg har haft siden, jeg var medlem af Fremskridtspartiet, så folk ved hvad jeg står for, siger John Bjerg.

Formanden for Nye Borgerlige Brønderslevkredsen, Idon Brødbæk, ønsker heller ikke at kommentere på, hvad der er sket på generalforsamlingen men siger:

- For Johns vedkommende tror jeg, at hans beslutningen skyldes mange ting, men det er kun John, der kan svare på det, siger Idon Brødbæk.

- Det er altid ærgerligt at miste et byrådsmedlem, men det er en beslutning, han har truffet, og det har vi ingen indflydelse på, siger han og tilføjer, at han er ærgerlig over den politiske uro, der generelt præger partiet i øjeblikket.

- Det er svært helt at undgå uro, men det er klart, at det ikke er hensigtsmæssigt, for det overskygger vores politiske formål, siger han.