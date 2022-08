Den store kamp: Er det Støjberg eller Frederiksen, der bedst forstår jyden?

NORDJYLLAND:Det bliver en kamp i valgkampen, og det bliver den kamp, alle vil fokusere på.

Kampen om jyden, slagsmålet mellem Inger Støjberg og Mette Frederiksen. Skal blå blok tilbage til magten, kræver det, at Inger tager stemmer fra Mette, og skal det ske, skal det ske i Nordjylland, hvor begge stiller op. Det bliver en kamp mellem de to største navne i dansk politik. Ved sidste valg vandt Mette, fik 48.489 stemmer, statsministerposten, corona og mink. Inger fik 28.420 stemmer, en dom i rigsretten og blev smidt ud af Folketinget.

En ting er de enige om. De vil begge det bedste for den almindelige dansker. Ham/hende/den, der smører madpakke, går på arbejde, henter børn og virkelig kan mærke stigningen på benzin og hakket okse.

Enslydende er de nærmest, når de fremhæver hvor dybt, de forstår levevilkårene for ham/hende/den.

Men ret meget andet er de ikke enige om, og valgkampen vil handle om at udstille to ting: Alt det gode, de selv står for, og alt det dårlige, den anden står for. Kamppladsen vil især være på de sociale medier, for direkte møder mellem de to vil blive få, og muligvis begrænset til fjernsynets partilederrunder. Ved seneste valg deltog Mette Frederiksen slet ikke i nogen debat med andre lokale kandidater, og det det vil hun næppe heller denne gang.

Støjberg kommer til at at nævne Mette Frederiksen mange gang, omvendt vil vi næppe se Mette Frederiksen i noget direkte angreb på Støjberg. Den slags har hun folk til, og de vil ikke holde sig tilbage med at gå hårdt efter Støjberg.

Her er de mest oplagte angrebspunkter.

Her er Mette Frederiksen sårbar:

Mink: Intet over, intet i nærheden af det lille dyr.

Mink-sagen er Mettes helt store problem, og især i Nordjylland. For overbeviste socialdemokrater betyder sagen ikke stort - tværtimod vil mange mene, at statsministeren har været udsat for en urimelig hetz. Men mange af de, der er knapt så sikre i troen, kan sætte deres kryds et andet sted på grund af sagen og Mette Frederiksens håndtering af den. Den har skabt mistro til både statsministeren og selve systemet, og den mistro vil Danmarksdemokraterne givet forstå at udnytte.



Woke-ideologien: At regeringen nu foreslår, at der ikke længere skal være en minimumsalder for et juridisk kønsskifte er en gave til Danmarksdemokraterne. Nok omhandler det kun uendeligt få mennesker, men Danmarksdemokraterne vil fremstille det som et tydeligt bevis på, at nu er alting da er gået af lave. Støjberg vil have frit spil på forargelsesbanen, og hun kommer til at harcelere over über-feminister, kønsforvirring og generelt alt det, der ikke er som i de gode, gamle dage, hvor der kun var to køn, EU var EF, og ingen blev krænket af, at en is hed eskimo.

Nu er det ikke fordi, at Socialdemokratiet ligefrem kan kaldes woke, men omvendt er Mette Frederiksen nødt til at være mere omfavnende og inkluderende på en måde, der ikke ligefrem skræmmer unge og storbybeboere væk. Danmarksdemokraterne kan omvendt gøre lige præcis det - jo mere de kan ophidse veganske Politiken-læsere jo bedre. Demokraterne behøver ikke at omfavne nogen, der så meget som overvejer at deltage i Pride-paraden, og derfor vil de her være betydeligt hårdere i retorikken.



De fine saloner: Mette Frederiksen gør - og har gjort - alt for at fremstå så makrel-spisende almindelig som overhovedet muligt, men selvfølgelig kan en statsminister ikke leve et almindeligt liv. Med jobbet som statsminister kommer privatfly og limousine-kørsel til møder i verdens fineste saloner, og et hverdagsliv, der kun i Facebook-momenter minder om et almindeligt liv. At Mette Frederiksen bor i Hareskovby i Nordsjælland gør det ikke nemmere for hende at afvise anklager om, at hun lever et privilegeret liv, og ikke ved, hvilke udfordringer den almindelige jyde må slås med. Men alt for meget fokus på det kan dog give bagslag: Støjberg er - om hun vil det eller ej - også en del af eliten, og har i øvrigt ikke kun bolig i ydmyge 9560, men ejer også en lejlighed i hjertet af København. Ifølge Ekstra Bladet har Støjberg her udsigt til at få sin del af friværdis-eksplosionen på hovedstadens boligmarked - hun gav 2,2 millioner for lejligheden i 2012, men i dag vil den kunne sælges for over syv millioner. Den artikel har den socialdemokratiske valgmaskine givet gemt - og muligvis allerede sendt ud til de medlemmer, der er udpeget til at kæmpe for sagen på de sociale medier.



Udlændingepolitik: Mette Frederiksen vil blive anklaget for at være blevet for blød og gavmild - dog uden de store eksempler at hænge kritikken op på. De - lidt - mere gavmilde kontanthjælpssatser for udlændinge vil blive brugt igen og igen, og så vil regeringen blive beskyldt for ikke at have fået gjort meget ved hjemsendelser. Men området har ikke tidligere tiders betydning og folkelige bevågenhed, og Mette Frederiksen er allerede i gang med at tage brodden af kritikken. Efter sommergruppemødet understregede hun igen-igen, at partiet vil gøre noget ved de for mange udlændinge udenfor arbejdsmarkedet, og torsdag kom meldingen om, at Danmark nu vil åbne et kontor i Kigali, hvor udstationerede embedsmænd m/k skal arbejde for at fremme det - i følge pressemeddelelsen - fantastiske forhold mellem Rwanda og Danmark. Om kontoret får anden betydning end at fungere som en slags meget dyr valgplakat er uvist.

Her er Inger Støjberg sårbar:

Rigsretsdommen: For overbeviste Støjberg-fans er dommen nærmest at betragte som en slags hædersmedalje uddelt af dronningen selv, men samme dom gør også, at der er en øvre grænse for, hvor store Danmarksdemokraterne kan blive. Støjberg er den eneste minister i landets historie, der har afsonet en ubetinget fængselsstraf, og spørgsmålet om, hvorvidt hun er værdig til en ministerpost, vil blive stillet mange gange i valgkampen.



Hvem skal være statsminister: Inden valget skal Danmarksdemokraterne pege på en statsministerkandidat, og uanset hvem de vælger, vil Støjbergs parti i nogen grad blive hængt op på kandidatens politik.

Umiddelbart ligner Søren Pape det oplagte valg, men med den skattepolitik, konservative lagde frem onsdag, så er det ikke uden problemer. Støjberg siger selv, at hun ikke er bange for skattelettelser i toppen, men spørgsmålet er, om hun er villig til at følge Pape hele vejen? Den konservative skattereform vil give de rigeste - dem med en husstandsindkomst efter skat på over en million - 84.000 mere til forbrug, og det er en vindersag i de velstillede kommunerne nord for København, men ikke i Nordjylland. I Hadsund/Visborg Sogn er medianindkomsten for voksne ifølge Danmarks Statistik 274.560 kroner før skat. Vælger Danmarksdemokraterne at gå med Pape, er de nødt til at tage afstand til det skatteudspil, hvis de skal stjæle stemmer over midten.



Kandidaterne og partiet: Mette Frederiksen har et erfarent hold, der har prøvet det mange gange før. Hun har DSU, parti-afdelinger alle steder, og kommer ikke til at mangle hverken kampagnemidler, praktisk hjælp eller støttende kommentarer på de sociale medier.

Støjberg derimod har ikke noget stort apparat i ryggen, og udover formanden er der kun tre kandidater i Nordjylland. Mest kendt er Lise Bech, der i 2019 blev valgt til Folketinget for Dansk Folkeparti med 2306 stemmer. Mindst kendt er Kristian Bøgsted, der ved kommunalvalget i 2021 fik 298 stemmer, og det rakte ikke til en plads i byrådet i Ringkøbing-Skjern for Dansk Folkeparti. Sidstnævnte er i øvrigt søn af Bent Bøgsted - mangeårigt folketingsmedlem for Dansk Folkeparti.

De nye kandidater er screenet af formanden, har fået et lynkursus i kandidat-adfærd og har i øvrigt fået klar besked på ikke at sige noget, der kan skade partiet. Partiets kommunikation vil blive topstyret, og de menige kandidater i Nordjylland bliver næppe videre synlige i valgkampen.



Mangel på politik: Danmarksdemokraterne når ikke at få et partiprogram på plads før valget. Det vil blive forsøgt udstillet, men den manglende politik er ikke så stort et problem, som det umiddelbart lyder. Politikken er Støjberg, og det er ikke et parti, der behøver en nuanceret 2030-plan for at få stemmer.