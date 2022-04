Denise er i front for SF-Frederikshavn

FREDERIKSHAVN: Denise Lärke Jensen Oxholm er den nye formand for bestyrelsen hos SF-Frederikshavn.

Det blev en realitet på SF-Frederikshavn' generalforsamling, hvor Søren Visti Jensen høstede stor ros for sin mangeårige indsats som formand.

Men det var ikke kun formandsskiftet, der blev behandlet på generalforsamlingen.

Først og fremmest glædede det baglandet, at Christina Lykke Eriksen opnåede genvalg til byrådet, selv om den politiske situation ikke er optimal.

På godt og ondt

- Frederikshavn har stadig et socialdemokratisk domineret byråd på godt og ondt. Vi havde gerne set en situation, hvor ikke et enkelt parti alene kunne mønstre et flertal. Det ville have været godt for den politiske debat og den demokratiske dynamik. Men vælgerne ville det anderledes, og det har vi taget til efterretning, skriver SF-Frederikshavn i en pressemeddelelse, som også tager fat om klimaet, hvor der også blev plads til at håndtere den massive strøm af flygtninge fra Ukraine.

- Det skurrer i vores ører, at der samtidig foregår en forskelsbehandling, der overgår de flygtninge, vi i en årrække har modtaget fra andre af verdens brændpunkter, og som henslæber en utålelig tilværelse på udrejse- og asylcentrene. Det kan vi ikke være bekendt. Her udstilles socialdemokraterne og de borgerliges mangeårige flygtningepolitiks absurditeter for enhver. Det burde virkelig kalde på en revision af hele systemet, og det kan kun gå for langsomt. Ubegribeligt, at S fortsat kan lægge ryg til DF’s fremmedfjendskhed, lyder det.

Udover den nye formand, Denise Lärke Jensen Oxholm, blev Per Toft-Jensen, Søren Kiær, Helle Susanne Andersen, Mohammad Daneshjou, Søren Visti Jensen og Paul Rode Andersen valgt til bestyrelsen.