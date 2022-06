Rådmand forlader DF: Partiet har ikke, hvad der skal til

AALBORG:Aalborg-rådmand Kristoffer Hjort Storm har valgt at forlade Dansk Folkeparti.

Det oplyste partiet i en pressemeddelelse fredag aften.

- Vi er kede af Kristoffers beslutning, da Kristoffer er, og har været, et meget dygtigt og arbejdsomt aktiv for vores parti. Men det er Kristoffers beslutning, og den respekterer vi naturligvis, ligesom vi respekterer Kristoffer for alt det, han har gjort for Dansk Folkeparti, skriver DF i pressemeddelelsen, der er udsendt af partiets pressechef Jesper Gisli.

Inddraget for lidt

Ifølge Kristoffer Hjort Storm er hans parti-exit et resultat af, at han som Dansk Folkepartis eneste mand på en borgmesterpost ikke føler sig inddraget af partiledelsen.

-Ikke i det omfang, jeg havde håbet på at blive, siger Kristoffer Hjort Storm til Nordjyske.

Han oplyser, at han længe har haft en klar fornemmelse af, at det ville komme til et brud mellem ham og partiet.

- Og i sidste uge kom jeg til den erkendelse, at det vil være det bedste for både mig og Dansk Folkeparti, hvis vi ikke længere arbejder sammen. Jeg er sådan et menneske, som gerne vil føle mig nødvendig, men jeg føler, jeg er kommet dertil, at jeg ikke kan være med til at løfte partiet. Og når jeg ikke føler det, så føler jeg mig mere i vejen, og så er det bedre, jeg ikke er der, siger Kristoffer Hjort Storm.

Fortsætter som rådmand

Efter det overbevisende ja til at droppe det danske EU-forsvarsforbehold i onsdags har personopgør endnu engang præget det kriseramte parti, som i meningsmålinger synker længere og længere ned mod spærregrænsen.

Kristoffer Hjort Storm er ikke optimist på sit partis vegne, når det kommer til at klinke skårene.

-Jeg tror ikke, de har, hvad der skal til for at komme tilbage på sporet. Der er simpelthen for meget fokus på andre ting end reel politik, understreger Kristoffer Hjort Storm.

Han siger til Nordjyske, at han agter at fortsætte som rådmand – nu blot som løsgænger.

-Der står i hvert fald ikke partier klar med indmeldelsespapirer, jeg skal skrive under på, siger han.

Da den tidligere integrationsminister Inger Støjberg Kr. Himmelfartsdag holdt takkefest på Visborggaard Slot i anledning af, at hun havde afsonet sin dom fra rigsretssagen mod hende, var Kristoffer Hjort Storm blandt de mange, der mødte op. Blandt andet sammen med den tidligere DF-formand Kristian Thulesen Dahl.

Du indgår ikke i planer for et nyt parti, som Inger Støjberg og Kristian Thulesen Dahl er en del af?

- Jeg ved ikke, om der kommer et nyt parti med de to, og hvis der gør, er det i hvert fald ikke noget, de har talt med mig om.

Hartvig Sørensen, der er lokalformand for Dansk Folkeparti i Aalborg, ærgrer sig over den lokale toppolitikers exit.

- Men bestyrelsen i Aalborg ryster ikke på hånden på trods af dette, og vi arbejder fokuseret videre med at sætte solide Dansk Folkeparti-aftryk på livet lokalt her i Aalborg, siger Hartvig Sørensen.