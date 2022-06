DF-rådmand skrider fra partiet

AALBORG:Aalborg-rådmand Kristoffer Hjort Storm har valgt at forlade Dansk Folkeparti.

Det oplyser partiet i en pressemeddelelse fredag aften.

- Vi er kede af Kristoffers beslutning, da Kristoffer er, og har været et meget dygtigt og arbejdsomt aktiv for vores parti. Men det er Kristoffers beslutning, og den respekterer vi naturligvis, ligesom vi respekterer Kristoffer for alt det, han har gjort for Dansk Folkeparti, skriver DF i pressemeddelelsen, der er udsendt af partiets pressechef Jesper Gisli.

Ifølge ham har Kristoffer Hjort Storm, som efter kommunaklvalget i november i fjor blev rådmand for Senior- og Omsorgsforvaltningen, i forbindelse med sin udmeldelse erklæret fuld opbakning til partiformand Morten Messerschmidt.

Men han "ser ikke sig selv i partiets politiske projekt".

Hartvig Sørensen, der er lokalformand for Dansk Folkeparti i Aalborg, ærgrer sig over den lokale toppolitikers exit.

- Men bestyrelsen i Aalborg ryster ikke på hånden på trods af dette, og vi arbejder fokuseret videre med at sætte solide Dansk Folkeparti-aftryk på livet lokalt her i Aalborg, siger Hartvig Sørensen.

Nordjyske prøver at at få en kommentar fra Kristoffer Hjort Storm.

Opdateres..