Dronninge-opgør blev en neglebider: - Jeg er ærgerlig på partiets vegne

Ulla Vestergaard vil fortsat være Socialdemokratiets borgmesterkandidat i Thisted Kommune.

Det oplyser partiet i en pressemeddelelse søndag aften.

Valget blev lidt af en neglebider, med bare fem stemmer til forskel på de to kandidater, idet Ulla Vestergaard tog sejren med 102 stemmer foran Mette Kjærulffs 97.

Socialdemokratiet har godt 400 medlemmer i Thisted Kommune, der har haft mulighed for at tage del i valgprocessen mellem 20. september og 1. oktober.

- Jeg er glad for, at jeg er blevet vist den tillid, at jeg må stille op som borgmesterkandidat igen i 2025. Jeg er helt med på, at det var snert, og jeg vil gerne sige tak til dem, der har støttet. Nu ligger der et stykke arbejde, hvor vi skal have samling på vores gruppe, siger Ulla Vestergaard, nyvalgt borgmesterkandidat for Socialdemokratiet i Thisted Kommune.

Stemmerne fordeler sig ret ligeligt. Hvad fortæller det dig?

- Vi ved jo ikke, hvordan stemmerne har fordelt sig i de enkelte partiforeninger, men stemmerne er, som de er, og et flertalt er et flertal, siger Ulla Vestergaard og uddyber:

- Nu skal vi have bundet vores tråde sammen igen, og det tænker jeg, vi skal have noget hjælp til at finde ud af, hvordan vi gør fremadrettet. For der har jo også været andre ting, hvor vi i gruppen ikke har været enige. Men nu er der trukket en streg, og der er klarhed over, hvem der også skal lede gruppen de næste par år.

Især under skolestrukturdebatten i slutningen af juni blev det tydeligt, at Socialdemokratiets gruppe har en del interne uenigheder. I begyndelsen af august meddelte Mette Kjærulff så, at hun stillede sig til rådighed som borgmesterkandidat. Dermed udfordrede hun den forhenværende borgmester Ulla Vestergaard i et kampvalg.

- Jeg er ærgerlig på partiets vegne over, at man ikke turde prøve noget nyt og se ind i fremtiden med nye øjne. Men samtidig har jeg ikke bare stået og råbt på sidelinjen, jeg har stillet mig frem og stillet mig til rådighed, og det er det, man kan gøre, siger Mette Kjærulff.

Hun bider mærke i, at kun omkring halvdelen af de stemmeberettigede har afgivet stemme til valget af borgmesterkandidat:

- Hvis man rent demokratisk havde åbnet op for at brevstemme, kunne det være, at man kunne få flere med. Men det var oppe på generalforsamlingen, hvor det blev afvist. Så der har man måske mistet nogle, siger Mette Kjærulff.

Hvad tænker du om, at resultatet blev så tæt?

- For mit vedkommende er det rigtig ærgerligt, at nogle af dem, der meldte sig ind i partiet, da jeg offentliggjorde, at jeg stillede op, ikke har haft mulighed for at stemme, fordi valget blev fremrykket, så nye medlemmer ikke fik stemmeret. Dem ville jeg selvfølgelig gerne have haft med, for de troede på mig, men dem har jeg så ikke haft mulighed for at få en stemme fra, siger hun og tilføjer:

- Og det, at det er så tæt, vidner jo også om, at der er godt halvdelen, der gerne ville noget andet.

Går du bare tilbage og sætter dig i gruppen og får samarbejdet til at fungere, eller hvordan ser det ud for dig herfra?

- Nu skal jeg lige finde mine ben i det her resultat. Jeg har denne her periode, som jeg vil gøre færdig, for vælgerne har stemt på mig og sagt, at jeg skulle arbejde for Thisted Kommune og gøre min pligt for Thisted Kommune, så det kommer jeg også til at gøre. Jeg kan godt lide mit politiske arbejde, men om jeg skal fortsætte og stille op en periode mere, det vil jeg ikke tage stilling til nu, siger Mette Kjærulff.

I løbet af valget har medlemmerne kunnet gå de to kandidater nærmere på klingen ved to præsentationsmøder. Møderne blev besøgt af ca. 80 medlemmer i alt.