Efter hård kritik af forvaltning: Nu skal politikere afgøre, hvad der skal ske

JAMMERBUGT:Det er anklager om manipulation med økonomien og et dårligt arbejdsmiljø, som tidligere stabschef Michael Binderup retter mod den øverste ledelse i social-, sundheds- og beskæftigelsesforvaltningen i Jammerbugt Kommune.

Udover at stå frem i Nordjyske har han også sendt sin kritik til økonomiudvalget og resten af byrådet.

Både kommunaldirektøren og borgmesteren har afvist anklagerne. Alligevel bliver anklagerne taget så alvorligt, at økonomiudvalget torsdag skal samles for at finde ud af, hvad der nu skal ske i sagen, erfarer Nordjyske.

Det er økonomiudvalget, der kan indstille til den samlede kommunalbestyrelse, hvorvidt den øverste ledelse i forvaltningen skal afskediges. Udvalget har tidligere fået en redegørelse fra kommunaldirektøren, der er blevet taget til efterretning.

Jørgen Ravn Christensen (K), der sidder i økonomiudvalget, har tidligere udtalt, han ønsker en uvildig undersøgelse af anklagerne.

Borgmester Mogens Chr. Gade var dog ikke med på idéen om at undersøge anklagerne om manipulation med økonomien, da revisionen ifølge ham og kommunaldirektøren, havde tilbagevist de anklager. I forhold til undersøgelse af arbejdsmiljøet, mente borgmesteren, det skulle undersøges til efteråret, hvor det efter tidsplanen skal undersøges igen.

Nordjyske følger sagen.