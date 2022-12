Efter kritik vil Ellemann-Jensen forklare sig til baglandet

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, vil mandag aften give "en status på det sidste døgns begivenheder samt de igangværende forhandlinger" til blandt andet partiets hovedbestyrelse og borgmestre.

Det skriver TV 2, som har set en indkaldelse til klokken 20.

Mødet finder sted, efter at Ellemann-Jensen søndag udtalte, at Venstre dropper kravet om en advokatvurdering af Mette Frederiksens (S) rolle i Minksagen.

Venstre er i disse dage på vej ind i et regeringssamarbejde med Socialdemokratiet. I den forbindelse skal der altså sluges nogle store kameler.

Ellemann-Jensen og Venstre gik til valg på en advokatvurdering af Minksagen. For at sætte et "værdigt punktum" i sagen. Flertallet i Folketinget for en advokatvurdering er nu væk efter Ellemann-Jensens melding.

Også Moderaterne med Lars Løkke Rasmussen i spidsen droppede søndag kravet om en advokatvurdering af Mette Frederiksens rolle i Minksagen.

Ellemann-Jensen har allerede erkendt, at det er et løftebrud, hvis Venstre indgår i regering med Socialdemokratiet og gør Mette Frederiksen til statsminister.

- Lad os nu kalde en spade for en spade. Selvfølgelig er det et løftebrud. Jeg gik til valg på at blive statsminister, og det blev jeg ikke.

- Det bliver jeg nødt til at acceptere. Det kan jeg ærgre mig over, men jeg kan også vælge at sige, at nu kan jeg forsøge at få det bedste ud af de mandater, Venstre har, sagde Ellemann-Jensen til TV 2 News i sidste uge.

Der er næsten gået seks uger siden folketingsvalget 1. november. Regeringsforhandlingerne er i sin slutfase nu, hvor Socialdemokratiet og Venstre er de centrale partier, mens også Moderaterne og De Radikale er i spil. Enten som regeringspartier eller som parlamentarisk grundlag.

De fire partier har forhandlet en del de seneste dage på Marienborg, statsministerens embedsbolig. Forhandlingerne fortsætter mandag eftermiddag.

