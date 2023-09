Efter sparerunder: Gemmer millioner i pengekassen

- Jeg er glad for, at vi i et stramt budget alligevel har fundet penge til både den grønne omstilling, som vi er kendt for at være foran på, og til at støtte nogle af de små lokale turistattraktioner. Fx fiskerne i Thorup Strand som hele lokalsamfundet bakker op om, lyder det fra borgmester Mogens Chr. Gade. Arkivfoto: Bo Lehm