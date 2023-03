Efterladt: Nordjyske Kim sidder tilbage i sprængt parti

NØRAGER/CHRISTIANSBORG: Verden ser anderledes ud for Kim Edberg Andersen her til morgen.

Siden solen gik ned i går er hans formand nærmest sparket ud af deres fælles parti af hovedbestyrelsen, og det efterlader den nyvalgte himmerlænding som et af kun tre medlemmer af partiets folketingsgruppe.

De øvrige to ønsker dog ikke at genopstille, og det kan lægge et stort pres på himmerlændingen, hvis partiet fortsat skal have en tro på at overleve. Men så sent som i februar afviste han at stille op som næstformand. Det gjorde han ellers måneden forinden, da samme post var ledig i det kaosramte parti.

Veloplagt møde

At udviklingen også er kommet som et lyn fra en klar himmel for ham kan man se på hans Facebookside.

Her skuer den nu ekskluderede formand Lars Boje Matthisen stadig skarpt ud på læseren fra toppen af siden, sammen med sine nu tre forhenværende partifæller på Christiansborg. Et opslag lagt ud torsdag aften fortæller veloplagt om et godt møde med bioanalytikere fra Aalborg.

I løbet af natten begyndte kommentarer på opslaget dog at dreje over mod det bratte formandsstop. De er ikke blevet besvaret.

Rekord i ordførerskaber

Formentlig vil eksklusionen betyde, at Kim Edberg Andersen skal overtage flere udvalgsposter fra partiet. Han har allerede 14 ordførerskaber, og er dermed det folketingsmedlem, der har flest. Blandt andet for områder som fiskeri, psykiatri, IT, ældre, indenrigsområdet samt transport.

Kim Edberg Andersen er 48 år og også medlem af regionsrådet i Nordjylland og har tidligere repræsenteret Dansk Folkeparti i Rebild Kommune. Her var han i forrige periode formand for teeknik- og miljøudvalget.

Han blev valgt med 5.218 personlige stemmer i Nordjylland som nummer to på listen. Nummer et var hustruen Gitte Bundgaard, som ikke opnåede valgt.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra Kim Edberg Andersen. Formanden for partiets Himmerlandskreds, Martin Søe-Jensen, har ingen kommentar til forløbet.