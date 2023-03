EL-veteran og Aalborg-rådmand stiller op til EU-valg næste år

Når Enhedslisten skal finde en ny spidskandidat til næste års europaparlamentsvalg, er en partiveteran blandt de otte på stemmesedlen.

Tidligere folketingsmedlem og nuværende rådmand for Klima og Miljø i Aalborg Kommune Per Clausen vil nemlig til Bruxelles og EU-Parlamentet.

Det fremgår af opstillingslisten til næste EU-valg på partiets hjemmeside.

Ved en urafstemning skal partiets medlemmer vælge en EU-spidskandidat blandt de otte kandidater. Resultatet godkendes endeligt på partiets årsmøde 27.-29. maj.

Nikolaj Villumsen, Enhedslistens nuværende medlem af EU-Parlamentet, kan ikke genopstille.

Han falder for partiets rotationsprincip, da han før turen til Bruxelles i 2019 sad i Folketinget for Enhedslisten.

Rotationsprincippet betyder, at medlemmer ikke kan genopstille til et valg efter mere end sammenhængende syv år som folkevalgt. Det gælder dog ikke for en byrådspolitiker, da det ikke er et fuldtidsjob.

Per Clausen sad i Folketinget for Enhedslisten fra 2005 til 2015 og var i en periode partiets gruppeformand. Han var også en overgang EU-ordfører og medlem af Folketingets Præsidium.

Han kunne sidde ti år i Folketinget, fordi rotationsprincippet fungerer sådan, at det er opstilling til urafstemning om eksempelvis folketingskandidater, det ikke er tilladt at stille op til efter de syv år. Dermed kan det lade sig gøre at sidde i eksempelvis tre folketingsperioder.

Siden 2014 har han siddet i Aalborg Byråd, hvor han desuden siden 2018 har været rådmand for Klima og Miljø. Per Clausen er også medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse.

Blandt de andre syv kandidater til EU-valget for Enhedslisten er blandt andre Frederikke Hellemann. Hun er i dag kontorleder for Nikolaj Villumsen i EU-Parlamentet.

Enhedslisten har aldrig fået mere end én kandidat valgt til EU-Parlamentet.

På partiets årsmøde sidste år blev en ny EU-politik vedtaget.

Væk røg kravet om dansk udmeldelse af EU her og nu. Udmeldelse skal ikke længere være et mål i sig selv, men i stedet er partiets plan A, at EU skal ændres indefra.

Øjeblikkelig EU-exit havde ellers været en del af Enhedslisten partiprogram siden grundlæggelsen i 1989.

