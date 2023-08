Ellemann hjemsender departementschef efter fejl i våbensag

Forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) har ikke længere tillid til departementschef Morten Bæk, efter der er fundet fejl i redegørelserne om køb af våben fra israelske Elbit.

Derfor er Morten Bæk blevet fritaget for tjeneste.

Det siger Ellemann på et pressemøde fredag.

Forsvarsministeren siger, at han torsdag er blevet mundtligt orienteret om, at Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) og departementet havde fundet et element, der ikke indgik i redegørelserne fra tirsdag.

- Med andre ord, der var dele af redegørelserne om forkerte oplysninger, som indeholdte forkerte oplysninger.

- Det er voldsomt beklageligt, at Folketinget har fået forkerte oplysninger igen, siger Ellemann.

Den nuværende stabsdirektør i Forsvarsministeriet Pernille Langeberg vil fungere som departementschef, indtil der bliver fundet en konstitueret departementschef, siger Ellemann.

Han indkaldte fredag med kort varsel partierne i forsvarsforliget til ekstraordinært møde i Forsvarsministeriet fredag, hvor han har orienteret om tjenestefritagelsen og de forkerte oplysninger.

Samira Nawa fra Radikale siger kort tid efter Ellemanns orientering til TV 2 News, at hun mener, hjemsendelsen er en voldsom konsekvens, eftersom en uvildig undersøgelse endnu ikke er gennemført.

Sagen drejer sig om indkøb af et nyt artillerisystem.

I begyndelsen af året bakkede Finansudvalget i Folketinget op om et indkøb for 1,7 milliarder kroner af et nyt system fra det kontroversielle israelske firma Elbit.

Men politikerne blev blandt andet givet det indtryk, at kontrakten hurtigt skulle underskrives, fordi tilbuddet på våbnene ville udløbe i januar, hvilket ikke var korrekt.

Dertil blev der givet det indtryk, at der var blevet rettet henvendelse til en anden leverandør, franske Nexter, med henblik på at få et tilbud på artilleri, så der var mere at vælge imellem.

Det var ikke sket.

Berlingske skrev tidligere, at Forsvarsministeriet gentagne gange blev advaret af Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) - inden våbenindkøbet hos Elbit blev godkendt - om at processen var ”meget forceret” og ”hastig”.

