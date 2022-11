Ellemann: Naturligt at følge op på mulighed for regering

Venstre er parat til at afsøge muligheden for en bred regering med Mette Frederiksen (S) i spidsen.

Efter i valgkampen fuldstændig at have afvist en bred regering med røde og blå er budskabet fra formand Jakob Ellemann-Jensen, at dansk politik er forandret. Der er nu tre blokke, og Venstre skal søge indflydelse.

V-formanden har noteret sig, siger han i sin tale på Venstres landsmøde i Herning, at Socialdemokratiet i valgkampen pludselig lagde op til at "føre en helt ny politisk kurs".

- Derfor er det naturligt at følge op på mulighederne for et samarbejde. Uanset om det bliver med Venstre i regering eller i opposition, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Formanden henviser til Socialdemokratiets udspil med skattelettelser i bunden, om frit valg og om reformer af den offentlige sektor.

Alt sammen interessante temaer for en venstremand, som Ellemann konstaterer.

Regnestykket for Jakob Ellemann-Jensen er klart:

Blå blok er samlet gået tilbage, og der er en splittelse, hvor nogle partier ikke vil samarbejde med hverken Moderaterne eller De Radikale, der gør, at blå blok ikke er i "nærheden af et alternativt flertal til Mette Frederiksen som statsminister".

- Så længe der er et markant rødt og lilla flertal i Danmark bestående af venstrefløjen og Moderaterne, så skal Venstre orientere sig mod de partier, som ønsker at påvirke udviklingen af Danmark.

Om det så ender med en rød-blå regering, det afhænger af Socialdemokratiets vilje til at komme Venstre i møde, lyder det fra V-formanden.

- Om det flertal kan gøres til virkelighed afhænger i sidste ende af, hvordan Socialdemokratiet vælger at stille sig i forhold til de udfordringer, som Danmark står overfor. Om de for alvor er klar til at tage skridtet mod Venstre og de andre borgerlige partier, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Venstre gik til valg på at få en borgerlig-liberal regering, og partiet afviste helt, at det kunne komme på tale at gå i regering med partier i den røde blok.

Men virkeligheden efter valget er en anden, konstaterer V-formanden, som også evaluerer samarbejdet med de blå partier - og giver det bundkarakterer.

- Vi har brugt alt for meget tid på at bekrige hinanden i den blå blok i stedet for at samarbejde. Ikke kun i den forgangne valgperiode, men i de seneste mange år, siger Jakob Ellemann-Jensen.

- I stedet for at få den borgerlige kage til at vokse, har vi været for optaget af at spise hinandens stykker.

Under valgkampen gik de borgerlige partier sammen om et fælles projekt, blandt andet frit valg i den offentlige sektor. Men resultatet af et fælles pressemøde endte i uenighed om, hvorvidt en borger må kunne afvise en social- og sundhedsassistent, hvis denne bærer tørklæde.

- Vi kan ikke styre efter ultimative krav og den laveste fællesnævner blandt de blå partier. Vi er nødt til at give plads til hinanden. For vi er forskellige partier, siger Ellemann.

- Derfor er der heller ikke ét samlet borgerligt projekt blandt de blå partier.

Han konstaterer, at de blå partier til sammen fik 72 mandater. Og dermed var langt fra at kunne mønstre et borgerligt-liberalt alternativ.

- Årsagerne til det er mange, men jeg tror ikke, vi behøver en valgforsker for at konkludere, at det borgerlige alternativ har været uklart og forvirrende for vælgerne.

/ritzau/