En stor gave til byen: Her er et borger- og kulturhus på vej

DRONNINGLUND:Indbyggerne i Dronninglund kan godt begynde at glæde sig. Byrådet i Brønderslev Kommune har netop givet opbakning - også økonomisk - til drømmen om et nyt kultur- og borgerhus i byen.

- Det er rigtigt glædeligt, at byrådet bakker op om det her. Det er et stort ønske i Dronninglund, og der er lagt mange kræfter i det. Man har eksempelvis allerede sikret sig ekstra finansiering, men den her opbakning er en stor hjælp til det videre arbejde, lød det fra formanden for teknik- og miljøudvalget Peter Stecher (K).

Byrådet besluttede, at man nu frigiver 500.000 kroner til at planlægge hele kulturhusprojektet - men derudover er det yderligere vedtaget, at der frigives 3,5 millioner kroner fra en anlægspulje til kulturprojekter i kommunen.

En spændende plan

Selv om der nu er frigivet penge til en egentlig opstart af projektet, så har en lokal arbejdsgruppe i et pænt stykke tid været i gang med at planlægge huset.

Arbejdsgruppen har 12 medlemmer fra byens forskellige foreninger - og med huset vil man gerne kunne rumme forskellige arrangementer som eksempelvis koncerter, foredrag, konferencer, kurser og meget, meget mere.

Arbejdsgruppen har udset sig adressen Slotsgade 11 - der rummer byens gamle stadion. Grunden ejes af Brønderslev Kommune, som arbejdsgruppen samtidig har søgt om fri leje af adressen i en periode på 100 år.

På det gamle stadion - eller "Oasen", som stedet også kaldes - drømmer man om at opføre en bygning på 1000 kvadratmeter med koncertsal, café, køkken og mødelokaler.

Projektet ventes at koste omkring 25 millioner kroner at realisere - og planen er, at det nye kultur- og borgerhus skal drives af en fond med en bestyrelse. Fonden skal i første omgang stiftes af Sparekassen Vendsyssels Fond, Dronninglund Borgerforening, Dronninglund Kunstcenter og Dronninglund Idrætsforening.

På jagt efter millioner

Af finansieringsplanen fra arbejdsgruppen fremgår det, at en stor del af af pengene kommer fra Sparekassen Vendsyssels Fond. Fonden har allerede i 2021 givet tilsagn om fire millioner kroner til projektet - og har samtidig signaleret, at flere penge kan følge i 2022 og 2023. Sammenlagt forventer arbejdsgruppen, at Sparekassen Vendsyssels Fond vil bidrage med ti millioner kroner.

Arbejdsgruppen har udset sig adressen Slotsgade 11 - der rummer byens gamle stadion. Grunden ejes af Brønderslev Kommune, som arbejdsgruppen har søgt om fri leje af adressen i en periode på 100 år. Foto: Bente Poder

Brønderslev Kommune er af arbejdsgruppen søgt om et tilskud på ni millioner kroner - hvoraf tre millioner skal bruges til udarbejdelse af kommuneplantillæg, vej- og kloakarbejder, parkeringspladser og byggemodning. Resten af det ønskede beløb er tænkt som direkte tilskud til projektet.

Arbejdsgruppen forventer desuden, at man kan hente de resterende seks millioner kroner til projektet ved at søge tilskud hos andre fonde - eksempelvis Lokal- og Anlægsfonden samt Realdania.

Flere penge kan følge

Udover den halve million kroner til opstarten af projektet har Brønderslev Kommunes politikere som nævnt indledningsvist altså valgt at støtte med 3,5 millioner kroner - og ikke ni millioner kroner, som der ellers blev ønsket.

Det skyldes først og fremmest størrelsen på kommunens anlægspulje til kulturprojekter. Anlægspuljen blev i forbindelse med budgetforhandlingerne i efteråret 2021 fastlagt til at rumme fire millioner kroner årligt i perioden 2022-2025.

Så måske kan der findes flere penge til projektet i løbet af 2023.

Politikerne har dog valgt at lade den del af ansøgningen, der handler om kommuneplantillæg m.v., henvise separat til budgetforhandlingerne for 2023.

Politisk glæde

I byrådssalen var der både stor enighed og stor glæde over, at man kan hjælpe projektet på vej. Blandt andet sagde Steen Søgaard Petersen fra Borgerlisten følgende:

- Ved at vi nikker, så kan man - udover den opbakning man allerede har fået - begynde at søge andre fonde, der kræver, at der også er kommunal opbakning. Så det her er at godt skridt for dem (arbejdsgruppen, red.) til, at man kan komme i mål. Så jeg synes, det er glædeligt, at vi er enige om det her.

Økonomiudvalget i Brønderslev Kommune skal i den kommende tid se nærmere på, hvordan man udarbejder en låneaftale, der gælder i en længere årrække - og som kan stille arealet til rådighed for kultur- og borgerhusprojektet.