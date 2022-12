En uventet døråbning: Denne nordjyde kan overraskende snige sig ind i en ministerbil

NORDJYLLAND:Der kan muligvis blive trukket en nordjysk kanin op af hatten, når Mette Frederiksens nye ministerhold skal præsenteres torsdag. Det mener i hvert fald TV 2's politiske kommentator Hans Engell.

Når den nye regering præsenteres, så bliver der formentlig markant færre nordjyske repræsentanter, end tilfældet er lige nu.

Men en uventet nordjysk minister kan komme i spil, fordi at det hos Moderaterne kun er partiets stifter Lars Løkke Rasmussen og så Jakob Engel-Schmidt, der i forvejen har erfaring som folketingsmedlemmer på Christiansborg.

Normalt ville man ifølge Hans Engell vælge ministre blandt medlemmerne i folketingsgruppen, men det er som følge af det ovenstående næppe muligt for Lars Løkke Rasmussen at komme i mål på den måde.

- Det er folk, som ikke engang kender lokalerne eller ved, hvordan Christiansborg er indrettet, siger Hans Engell til TV 2 om Moderaternes nyvalgte medlemmer af Folketinget.

Derfor mener han, at det er oplagt at hive personer ind udefra - og som altså ikke er valgt ind i Folketinget.

Hans Engell mener, der bør kigges efter personer, som har politisk erfaring - og i den forbindelse nævner han den tidligere politiske ordfører i Liberal Alliance, nordjyske Christina Egelund, som i dag arbejder hos Dansk Industri.

Den politiske kommentator Hans Engell mener, at nordjyske Christina Egelund kan komme i spil som ny minister for Moderaterne. Arkivfoto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Løkke åbner muligheden

Senere på onsdagen bekræftede Lars Løkke Rasmussen selv - i programmet "Lippert" på TV 2 News - at der meget vel kan dukke overraskelser op, når der skal udpeges ministre til den nye SVM-regering

- Vi kommer til at invitere personer ind, som ikke er medlem af folketingsgruppen nu, sagde Lars Løkke Rasmussen blandt andet.

Partilederen ville dog ikke i TV-programmet sætte navne på eventuelle kandidater til at blive hevet ind udefra.

Egelund: Ingen kommentarer

Christina Egelund har tidligere siddet fire år i Folketinget for Liberal Alliance. Men hun stoppede, da hun i 2019 ikke opnåede genvalg - og fire måneder senere meldte hun sig så også ud af Liberal Alliance.

Der bliver formentlig markant færre nordjyske ministre, end tilfældet er lige nu. Men Christina Egelund er bragt i spil som et ganske overraskende nordjysk islæt i en ny regering. Arkivfoto: Teis Markfoged

Efterfølgende forsøgte hun kortvarigt - sammen med Simon Emil Ammitzbøll-Bille - at etablere partiet "Fremad". Men Fremad endte med at få en levetid på under et år - og blev nedlagt i oktober 2020. Og sidenhen er hun så tiltrådt en stilling som "særlig politisk udvikler" hos Dansk Industri.

Nordjyske har kontaktet Christina Egelund for at spørge hende til det faktum, at hun nu er bragt i spil som potentiel minister i den regering, der præsenteres torsdag.

Men hun er - helt som forventet - meget fåmælt om situationen.

- Det vil jeg ikke udtale mig om. Jeg har ingen kommentarer.

Det er selvfølgelig forståeligt nok. Men hvordan ser du på Moderaterne som parti?

- Det kan jeg slet ikke udtale mig om. Og heller ikke af respekt for det arbejde jeg har. Jeg vil ikke kommentere på noget. Punktum, siger Christina Egelund.

Udover sin fortid i Folketinget er Christina Egelund også kendt for sin ejerandel af den nordjyske familievirksomhed Jambo Feriepark.