Analyse: En virkelig dårlig dag for Venstre - men den kunne have gået meget værre

MINK-MASSAKRE VAR ULOVLIG OG FORKERT....Der er al grund til at kritisere regeringen i denne sag! Og ikke mindst holde statsministeren ansvarlig ved en Rigsret.



Sådan skrev Marie Bjerre - nordjysk folketingsmedlem for Venstre - på Facebook, og hendes opslag var langt fra enestående. Det var i essens partiets holdning, sådan lød det fra mange både høj og lav i hierarkiet, og i valgkampen sagde alle stort set kandidater noget lignende.

Muligvis undlod de rigsretten, men en uvildig advokatundersøgelse var mindstekravet hos alle. Der findes bunker af hidsige V-opslag på sociale medier, og det lød som noget hele partiet virkelig mente, og ville stå fast på.

Dengang.

Før valget, før Mette Frederiksen inviterede til kaffe og forhandlinger på Marienborg.

Nu skriver Marie Bjerre ikke længere om mink og rigsret på Facebook, og hvad hun nu synes om sagen vides ikke. Mandag lykkedes det ikke for Nordjyske at få en kommentar fra Marie Bjerre.

Men sandsynligvis synes hun det samme som formand Ellemann-Jensen, der med henvisning til et kommende regeringssamarbejde med S har lukket muligheden for en rigsret med Mette Frederiksen på anklagebænken.

Muligvis havde en uvildig advokatundersøgelse alligevel aldrig ført til en rigsret, men det betyder ikke det store i denne sammenhæng, og er slet ikke brugbart som argument for det dramatiske holdningsskifte.

Et argument, der kan overbevise alle af de godt 13 procent af danskerne, der stemte V ved valget, om fornuften i løftebruddet findes der ikke. Skattelettelser og en mulighed for at få gennemført borgerlig politik vil række for nogen, men slet ikke alle.

Så mandag var en hård dag for Venstre, men også en dag, der kunne have været værre. Måske gik den endda bedre end frygtet.

For partitoppen viste godt, at meldingen ville give ballade.

Men beskeden skulle ud, og de var nødt til at gøre det før præsentationen af regeringen for at undgå, at alt ville handle om mink.

Nogen større overraskelse var udmeldingen ikke - reelt set har den været på vej siden forhandlingerne med Socialdemokratiet blev seriøse. Ville Venstre med i regering var det ikke en mulighed, at holde fast i kravet om en advokatundersøgelse. Forhandlingsleder Mette Frederiksen har været klar til betydelige indrømmelser for at få en bred regering, men selvfølgelig var der en grænse for gavmildheden, og formentlig blev der ikke forhandlet ret længe om den undersøgelse.

Sådan var de faktiske forhold i forhandlingsindustrien. At det kunne lade sig gøre, at få både ministerposter og undersøgelse var der nok nogen i baglandet, der troede muligt, men det var at gøre regning uden vært.

Nok kom der kritik fra baglandet på mødet mandag aften, men næppe hårdere end forventet og et egentlig oprør eller opgør med formandens linje er der foreløbigt ikke tale om. Mange er trætte af sagen, men det ligner, at de fleste trods alt accepterer formandens valg.

En nordjysk udmelding blev det dog til, og den var ganske markant.

- Det er en fuldstændig grotesk kovending, Venstre har taget. Jeg har aldrig oplevet noget så utroværdigt før, og jeg bliver både voldsom arrig, men også skuffet og ked af det, når politik tager sig sådan ud...Hvis politisk indflydelse og ministerposter vejer tungere end troværdighed og retssikkerhed, hvilket det helt åbenlyst gør for Venstre, så er det ikke noget for mig – og derfor står jeg af nu, skrev den nu partiløse viceborgmester i Rebild, Jeppe Ugilt, på Facebook.

Den holdning står han næppe alene med, men skal det her og nu blive et virkeligt alvorligt problem for Venstre kræver det, at flere folkevalgte gør som ham.

Foreløbigt ser det ikke sådan ud, og sker det ikke vil Venstre have tiden på deres side. For så vil der være lang tid til næste valg, og der vil Venstre overhovedet ikke tale om mink.

Sandsynligvis vil de tale om alle de ting, de har udrettet i regering sammen med den statsminister, de engang ville have stillet for en rigsret.